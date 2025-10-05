Lazio Women, esordio vincente per le giovani biancocelesti contro il Como. Il tabellino - Lazio News 24

Lazio Women, esordio vincente in Serie A: battuto il Como Women 2-1

Buona la prima per la Lazio Women, che apre il proprio cammino nella Serie A Women Athora 2025-2026 con una vittoria in trasferta. Le ragazze allenate da Gianluca Grassadonia superano il Como Women allo stadio Ferruccio di Seregno con il punteggio di 2-1, portando a casa tre punti fondamentali per iniziare al meglio la nuova stagione.

La Lazio Women si è mostrata solida, organizzata e cinica nei momenti decisivi del match. Dopo un primo tempo equilibrato e a tratti bloccato, sono le biancocelesti a sbloccare il risultato nella ripresa grazie al gol al 69’ di Le Bihan, abile a sfruttare un’occasione dentro l’area. Il raddoppio arriva dieci minuti più tardi, al 79’, firmato da Piemonte, che finalizza una bella azione corale con freddezza.

Il Como Women prova a riaprire la partita nel finale con la rete di Bernardi all’89’, ma non basta per evitare la sconfitta. La squadra lombarda, guidata da Stefano Sottili, ha lottato fino all’ultimo, ma ha pagato qualche disattenzione difensiva e la scarsa incisività sotto porta.

Il successo della Lazio Women è anche frutto di una buona gestione del gruppo da parte di Grassadonia, che ha saputo leggere bene i momenti della partita, inserendo forze fresche nei minuti decisivi, come Visentin e Cafferata, e mantenendo equilibrio tra i reparti.

Oltre ai gol, va segnalata la prestazione positiva del reparto difensivo, che ha retto con attenzione per larghi tratti del match, nonostante qualche rischio nella parte finale. Da evidenziare anche il lavoro del centrocampo, con Benoit e Simonetti che hanno garantito corsa e sostanza, aiutando sia in fase di copertura che di costruzione.

Questo successo rappresenta un segnale importante per la stagione della Lazio Women, che punta a consolidarsi nella massima serie dopo una promozione conquistata con merito. La squadra ha mostrato compattezza, personalità e un’identità chiara, ingredienti fondamentali per affrontare al meglio il campionato.

Il prossimo appuntamento vedrà la Lazio Women impegnata in casa, dove cercherà di dare continuità a questo brillante esordio e confermare le buone impressioni lasciate nella gara contro il Como.