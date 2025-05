Condividi via email

Lazio Women, è ora delle sfide delle Azzurre: ecco quali saranno le calciatrici biancocelesti ad essere convocate per le prossime partite

La Lazio Women ha dimostrato di essere una formazione molto competitiva ed ora potrà anche dimostrarlo al CT Soncin dell‘Italia femminile. Le biancocelesti convocate dovranno dare grande prova delle proprie abilità e non sono poche quelle che partiranno per la sfida contro la Svezia ed il Galles per la UEFA Nations League.

Dalla squadra di Grassadonia arrivano infatti Elisabetta Oliviero, Flaminia Simonetti, Eleonora Goldoni e Martina Piemonte. Mandiamo quindi un enorme in bocca al lupo alle nostre giocatrici.