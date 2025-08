Lazio Women, che colpo di mercato! E’ ufficiale l’arrivo nella Capitale di una centrocampista: il comunicato

Lazio Women, che affare di mercato! E’ ufficiale l’arrivo nella Capitale di una nuova centrocampista: il comunicato del club

La Lazio Women continua a rafforzare la propria rosa in vista della nuova stagione. Il club biancoceleste ha annunciato ufficialmente, attraverso i propri canali, l’ingaggio di Małgorzata Mesjasz, difensora centrale di grande esperienza e talento. Il comunicato è stato diffuso nelle scorse ore, confermando l’arrivo della calciatrice polacca nel gruppo guidato da mister Grassadonia.

Chi è Małgorzata Mesjasz?

Classe 1995, Małgorzata Mesjasz è una difensora solida e affidabile, nota per la sua abilità nei contrasti e per la leadership in campo. Cresciuta calcisticamente in Polonia, ha militato in club come il Medyk Konin e lo Slavia Praga, dove ha maturato esperienza anche in ambito internazionale, partecipando alle competizioni UEFA. Con oltre 30 presenze nella nazionale polacca, Mesjasz porta con sé un bagaglio tecnico e tattico che sarà prezioso per la Lazio Women.

L’arrivo di Mesjasz rappresenta un tassello importante nel progetto di crescita della Lazio Women. Dopo una stagione in cui la squadra ha mostrato segnali di miglioramento, il club punta a consolidare la propria posizione nel campionato di Serie A femminile. L’inserimento di una giocatrice esperta come Mesjasz va in questa direzione, offrendo maggiore solidità al reparto difensivo e contribuendo alla maturazione delle giovani presenti in rosa.

COMUNICATO – Difensore classe 1997 molto abile nell`impostazione del gioco e capace di ricoprire anche la posizione di centrocampista, Mesjasz ha vestito le maglie del Turbine Potsdam, storico club tedesco che nel calcio femminile può vantare vari titoli nazioni e due UEFA Women`s Champions League, e Milan con cui ha collezionato circa cinquanta presenze e sei reti”.

“Nella carriera della calciatrice polacca figurano oltre quaranta partite e quattro marcature con la selezione nazionale con cui ha partecipato anche agli Europei appena terminati. Benvenuta Malgorzata!