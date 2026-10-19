Lazio, notte da sogno! La Juventus crolla, Gattuso vola in vetta: i voti dei quotidiani sportivi

La Lazio di Gennaro Gattuso ha conquistato una vittoria importante allo Juventus Stadium: vi riportiamo tutti i voti dei quotidiani sportivi
Il netto 0-3 dell’Allianz Stadium permette ai biancocelesti di raggiungere l’Inter in testa alla classifica di Serie A dopo sette giornate. Una serata da ricordare per la formazione capitolina, protagonista di una prestazione che inevitabilmente accende i riflettori anche sulle pagelle dei principali quotidiani sportivi.
Una vittoria che manda un segnale importante a tutto il campionato
Il successo ottenuto sul campo della Juventus rappresenta un risultato di grande prestigio per la squadra allenata da Gennaro Gattuso. Espugnare l’Allianz Stadium con tre reti di scarto costituisce un segnale significativo, soprattutto considerando il valore dell’avversario e l’importanza della sfida nella corsa alle prime posizioni.
La Lazio si gode una serata particolarmente positiva, impreziosita da un risultato che rafforza ulteriormente le ambizioni della squadra. Il primato condiviso con l’Inter dopo sette giornate rappresenta un traguardo importante in questa prima fase della stagione 2026/2027.
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Gattuso si prende la scena contro la Juventus di Spalletti
Tra i protagonisti della serata figura inevitabilmente Gennaro Gattuso, capace di guidare la propria squadra a un successo di grande valore contro la formazione allenata da Luciano Spalletti. Il risultato maturato a Torino offre diversi spunti di riflessione, a cominciare dalla capacità della Lazio di imporsi in uno degli stadi più complicati del campionato italiano.
La vittoria assume un significato ancora maggiore osservando la classifica: i biancocelesti possono guardare tutti dall’alto insieme ai nerazzurri, alimentando entusiasmo e aspettative in vista dei prossimi impegni.
Pagelle Lazio, tutti i voti dei quotidiani sportivi
L’attenzione si sposta adesso sulle valutazioni individuali dei calciatori biancocelesti. Le pagelle pubblicate dai principali quotidiani sportivi permetteranno di approfondire il rendimento dei singoli protagonisti della sfida contro la Juventus, evidenziando eventuali differenze di giudizio. Le pagelle:
LA GAZZETTA DELLO SPORT: Mandas 7; Floriani 7, Sutalo 7,5, Provstgaard 8, Nuno Tavares 8; Frattesi 6,5, Belahyane 7, Taylor 7,5 (24’ st Dele-Bashiru 7); Isaksen 8 (33’ st Lazzari SV), Noslin 6.5 (24’ st Pinamonti 6.5), Zaccagni 7. All. Gattuso 9.
CORRIERE DELLO SPORT: Mandas 7; Floriani 6.5, Sutalo 7,5, Provstgaard 8.5, Nuno Tavares 7.5; Frattesi 7, Belahyane 7, Taylor 8 (24’ st Dele-Bashiru 7,5); Isaksen 8,5 (33’ st Lazzari 6,5), Noslin 7 (24’ st Pinamonti 7), Zaccagni 7,5. All. Gattuso 9.
TUTTOSPORT: Mandas 6; Floriani 6.5, Sutalo 7, Provstgaard 7.5, Nuno Tavares 6.5; Frattesi 6,5, Belahyane 7, Taylor 6,5 (24’ st Dele-Bashiru 7); Isaksen 7 (33’ st Lazzari ng), Noslin 5.5 (24’ st Pinamonti 6.5), Zaccagni 6.5. All. Gattuso 7.