Lazio, buona la prima per il Sarri Bis: contro la Primavera finisce 3-0; apre Pedro, poi Cancellieri e Basic chiudono

Lazio, il Sarri Bis inizia con la vittoria contro la Primavera Bianconceleste: apre le marcature Pedro, poi Cancellieri e Basic

La Lazio di Maurizio Sarri ha concluso il suo primo test stagionale a Formello con una vittoria per 3-0 contro la Lazio Primavera. La sfida al Fersini, avara di grandi emozioni, ha visto i biancocelesti ripartire da dove avevano lasciato nella scorsa stagione, con il primo gol firmato da Pedro. Lo spagnolo ha sbloccato il risultato al 42′ con un sinistro a giro dopo un ottimo controllo in area su sponda di Noslin, un “bacio al palo” che ha portato la squadra sull’1-0. Questo gol lo rende anche l’autore dell’ultima rete della scorsa stagione (su rigore contro l’Inter) e della prima della nuova.

Le vere novità sono arrivate più dalle scelte di Sarri che dal gioco espresso. Tra queste, il ritorno di Danilo Cataldi, che ha indossato la fascia da capitano (in attesa del rientro di Zaccagni) e ha giocato titolare a centrocampo. Il portoghese Nuno Tavares ha cambiato numero di maglia, scegliendo il 17, numero storico di Ciro Immobile, lasciando il 30. Vista la squalifica di Romagnoli per l’esordio in campionato contro il Como, Sarri ha già provato la possibile linea difensiva: al fianco di Mario Gila ha giocato dal primo minuto Oliver Provstgaard, con Marusic a destra e Tavares a sinistra davanti a Provedel. Tra gli assenti figuravano Mandas, Pellegrini, Patric, Isaksen e Zaccagni (con quest’ultimo in tribuna). Presente anche il presidente Lotito.

Nel secondo tempo, Sarri ha operato dieci cambi su undici, tenendo in campo il solo Pedro nel tridente offensivo. Sono state confermate le prove tattiche della settimana con Belahyane nel ruolo di mezzala destra, mentre Cancellieri si è mosso sulla corsia di destra. Proprio Cancellieri è stato il grande protagonista della ripresa, segnando un gran gol al 68′ con un sinistro all’incrocio dei pali da 25 metri. Nel finale, al 90′, è arrivato anche il terzo gol che ha chiuso l’amichevole, firmato da Toma Basic con un sinistro incrociato su assist di Belahyane. Il prossimo appuntamento per la Lazio sarà sabato 26 agosto alle 20:30 contro l’Avellino al Benito Stirpe di Frosinone.

LAZIO-LAZIO PRIMAVERA 3-0 (42’ Pedro, 68’ Cancellieri, 90’ Basic)

LAZIO (4-3-3): Provedel (dal 46’ Furlanetto, dal 70’ Renzetti); Marusic (dal 46’ Lazzari), Gila (dal 46’ Gigot, dal 76’ Ruggeri), Provstgaard (dal 46’ Romangoli), Tavares ((dal 46’ Hysaj); Guendouzi (dal 46’ Belahyane), Cataldi (dal 46’ Rovella), Dele-Bashiru (dal 46’ Vecino); Noslin (dal 46’ Cancellieri), Castellanos (dal 46’ Dia), Pedro (dal 57’ Basic). A disposizione: Sana Fernandes, Pinelli All. Sarri.

LAZIO PRIMAVERA (4-3-3): Bosi (dal 46’ Giacomone, dal 68’ Pannozzo); Ferrari (dal 55’ Lauri), Bordon (dal 55’ Ciucci), Bordoni (dal 55’ Pernaselci), Calvani (dal 46’ Trifelli); Gelli (dal 46’ Santagostino), Farcomeni (dal 46’ Milillo, dal 70’ Iorio), Morelli (dal 46’ Battisti, dal 70’ Carbone); Cuzzarella (dal 46’ Curzi, dal 70’ Cangemi), Sulejmani (dal 46’ Montano, dal 70’ D’Agostino), Serra (dal 46’ Canali). All. Punzi.