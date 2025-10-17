Lazio, serve una scossa per mettere un nuovo punto di partenza! Sentite cosa ha detto quell'opinionista - Lazio News 24

Lazio, Bonanni: «A Bergamo può essere la svolta della stagione». La situazionea attuale

L’ex centrocampista Massimo Bonanni, oggi opinionista, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di TuttoMercatoWeb parlando della prossima sfida di campionato Atalanta–Lazio, in programma nel weekend. Una gara che potrebbe rappresentare un crocevia importante per il cammino stagionale della squadra allenata da Maurizio Sarri.

Bonanni ha espresso fiducia nei confronti della Lazio, sottolineando le qualità tecniche e umane del gruppo biancoceleste. «Fare un risultato importante a Bergamo potrebbe essere una svolta – ha dichiarato –. La partita rimane molto complicata, ma la Lazio, sia a livello tecnico-tattico che umano, ha le capacità per ottenere punti contro l’Atalanta».

La trasferta di Bergamo, infatti, arriva in un momento cruciale per la Lazio, chiamata a dare continuità ai risultati e a dimostrare maggiore solidità in un campionato iniziato tra alti e bassi. Dopo alcune prestazioni poco convincenti, Sarri è alla ricerca di conferme e punti pesanti per risalire in classifica e rilanciare le ambizioni europee.

Il tecnico toscano spera di recuperare elementi chiave per questa sfida e di vedere una squadra compatta, aggressiva e pronta a soffrire contro un’avversaria ostica come l’Atalanta. La Lazio, in passato, ha dimostrato di saper rispondere nei momenti di difficoltà, e una buona prestazione in terra bergamasca potrebbe segnare un punto di svolta.

Secondo Bonanni, infatti, è proprio in partite come queste che si misura la vera forza di un gruppo: «La Lazio ha tutte le carte in regola per fare bene, ma servirà una prestazione di carattere, senza sbavature. L’Atalanta è forte fisicamente e gioca con intensità, ma se la Lazio scende in campo con l’atteggiamento giusto, può tornare da Bergamo con un risultato positivo».

La partita contro l’Atalanta sarà quindi un test significativo per la Lazio, che deve ritrovare continuità e fiducia. Con una classifica corta e molte squadre in corsa per le posizioni europee, ogni punto può fare la differenza. I tifosi biancocelesti si aspettano una prova di maturità e spirito di squadra, elementi fondamentali per affrontare con ambizione il resto della stagione.

