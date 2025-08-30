Lazio Verona all’Olimpico: attesa in crescita, oltre 40 mila tifosi previsti. Tutti i dettagli e i numeri

L’attesa per l’esordio casalingo della SS Lazio allo Stadio Olimpico è in costante aumento. A due giorni dalla sfida di Serie A contro l’Hellas Verona, in programma domenica sera alle 20:45, sono già stati venduti 11.000 biglietti. Sommando questa cifra agli oltre 29.000 abbonamenti sottoscritti per la stagione 2025/26, si prevede di superare la soglia delle 40.000 presenze complessive sugli spalti.

Un dato che conferma il forte legame tra la squadra biancoceleste e il proprio pubblico, pronto a sostenere i ragazzi di Maurizio Sarri, allenatore esperto e pragmatico, alla sua prima stagione sulla panchina laziale. Baroni, noto per la sua attenzione alla fase difensiva e alla valorizzazione dei giovani, punta a partire con il piede giusto davanti ai propri tifosi.

Atmosfera da grande evento

L’Olimpico si prepara a una serata di calcio spettacolare. L’avversario, l’Hellas Verona guidato da Paolo Zanetti, tecnico giovane e ambizioso, arriva nella Capitale con l’obiettivo di strappare punti preziosi. La Lazio, invece, vuole confermare le buone sensazioni mostrate nella gara inaugurale in trasferta, dove il capitano Castellanos – bomber e leader carismatico – ha già dimostrato di essere in ottima forma.

Accanto a lui, occhi puntati su Mattia Zaccagni, esterno offensivo rapido e imprevedibile, e su Rovella, regista ex Juve dalla visione di gioco raffinata, pronto a dettare i tempi in mezzo al campo.

Biglietti ancora disponibili

La società biancoceleste ricorda che i tagliandi sono ancora in vendita e che sarà possibile acquistarli fino al fischio d’inizio. L’obiettivo è incrementare ulteriormente il numero di spettatori, trasformando l’Olimpico in una vera e propria bolgia biancoceleste.

Parola d’ordine: entusiasmo

L’esordio casalingo rappresenta sempre un momento speciale per una squadra e i tifosi laziali sembrano determinati a far sentire il proprio calore. Con una cornice di pubblico già imponente e la possibilità di superare le 45.000 presenze, Lazio-Verona si preannuncia come uno degli eventi clou del weekend calcistico italiano.