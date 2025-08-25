Lazio, ecco il piano per la ripresa: cosa accadrà ora a Formello

Dopo il ko contro il Como in casa Lazio ecco il piano per la ripresa, vediamo cosa accadrà a Formello in settimana, il focus

L’esordio stagionale in Serie A del Como si è trasformato in un incubo per la Lazio, sconfitta per 2-0 in una partita in cui non è mai riuscita a impensierire gli avversari. Nonostante l’attesa per il debutto, la squadra di Maurizio Sarri è apparsa lenta, senza idee e con una preoccupante mancanza di reattività. Fin dai primi minuti, il Como ha preso il controllo del gioco, imponendo la propria organizzazione e dinamismo, che hanno messo in difficoltà i biancocelesti, incapaci di reagire agli attacchi avversari.

Il 4-3-3 della Lazio è apparso rigido e prevedibile, incapace di fermare la fluidità e i continui scambi di posizione dei giocatori del Como. Il centrocampo, privo di incisività, non ha fatto da filtro, lasciando gli attaccanti isolati e poco pericolosi per tutta la partita. La difesa, sotto costante pressione, ha mostrato evidenti lacune, culminate nell’azione che ha portato al primo gol dei padroni di casa a inizio ripresa.

Il Como ha sbloccato il risultato al 47’ con una rete di Douvikas, che ha rotto l’equilibrio dopo un primo tempo dominato. Il raddoppio è arrivato con una splendida punizione di Paz, che ha spento definitivamente le speranze della Lazio. L’unica reazione dei biancocelesti è arrivata con un gol annullato a Castellanos, l’unico tiro in porta di una partita da dimenticare.

Per la Lazio, questa sconfitta rappresenta un segnale d’allarme, mettendo in luce le difficoltà sia tattiche che fisiche della squadra. La mancanza di concentrazione e la scarsa reattività devono essere corrette immediatamente, poiché la stagione è appena iniziata e il margine di errore è già ridotto. Sarri dovrà lavorare intensamente per ridare solidità e incisività al gruppo, che ha mostrato troppi limiti in questa prima uscita. Servirà un rapido cambio di rotta e una reazione immediata per affrontare con maggiore determinazione le prossime sfide, altrimenti la Lazio rischia di trovarsi a inseguire le rivali fin da subito. La ripresa dovrebbe avvenire dopodomani (mercoledì) ovviamente tra le mura di Formello: nel mirino la gara col Verona in arrivo domenica.