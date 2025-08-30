Lazio Verona, Sarri ridisegna i biancocelesti: probabile formazione e ultime notizie

Lazio Verona, Sarri ridisegna la squadra biancoceleste: ecco la probabile formazione e le ultimissime notizie

La Lazio di Maurizio Sarri, tecnico toscano noto per il suo calcio offensivo e organizzato, è pronta a ripartire. Dopo la pesante sconfitta subita a Como nella prima giornata di Serie A, i biancocelesti tornano in campo allo Stadio Olimpico per affrontare l’Hellas Verona, con l’obiettivo di conquistare i primi punti stagionali e ritrovare fiducia.

Conferenza stampa e rifinitura decisiva

La giornata di vigilia sarà intensa: alle ore 15 Sarri parlerà in conferenza stampa, mentre nel pomeriggio la squadra svolgerà la rifinitura per sciogliere gli ultimi dubbi di formazione.

Modulo confermato: 4-3-3

Il sistema di gioco non cambia: si prosegue con il 4-3-3, marchio di fabbrica dell’allenatore. Tra i pali ci sarà Ivan Provedel, portiere classe 1994 e punto fermo della scorsa stagione. In difesa, confermati tre quarti del reparto visto a Como: Mario Gila (centrale spagnolo), Frederik Provstgaard (giovane danese in crescita) e Nuno Tavares (terzino portoghese di spinta). L’unico ballottaggio è sulla fascia destra, dove Adam Marusic insidia Manuel Lazzari per una maglia da titolare.

Assenti Patric (difensore spagnolo, rientro previsto dopo la sosta), Samuel Gigot (in uscita dal club) e Alessio Romagnoli (capitano, squalificato fino alla sfida con il Sassuolo).

Centrocampo: Rovella in regia

In mezzo al campo, spazio a Nicolò Rovella, regista classe 2001, affiancato da Mattéo Guendouzi (centrocampista francese di grande dinamismo) e Fisayo Dele-Bashiru (mezzala nigeriana, in vantaggio su Yanis Belahyane). Difficile il recupero di Matías Vecino, ancora alle prese con problemi fisici: se convocato, sarà solo per completare la lista.

Attacco: tridente quasi deciso

In avanti, il tridente più probabile vede Matteo Cancellieri (esterno offensivo italiano), Taty Castellanos (centravanti argentino) e Mattia Zaccagni (ala sinistra, tra i leader tecnici della squadra). Pedro, veterano spagnolo, proverà fino all’ultimo a guadagnarsi un posto dal primo minuto. Ancora indisponibile Gustav Isaksen, atteso dopo la sosta in seguito alla guarigione dalla mononucleosi.

Obiettivo riscatto

La sfida contro il Verona rappresenta un crocevia importante per la Lazio: vincere significherebbe non solo muovere la classifica, ma anche dare un segnale di reazione dopo un avvio difficile.