 Lazio Verona, Sarri ridisegna i biancocelesti: probabile formazione e ultime notizie
Connect with us

News

Lazio Verona, Sarri ridisegna i biancocelesti: probabile formazione e ultime notizie

News

Serie A, esordio da sogno per Floriani Mussolini: decisivo nella vittoria della Cremonese, i voti dei quotidiani

Calciomercato News

Calciomercato Lazio: Lorenzo Insigne vicino al ritorno in Serie A, tutti i dettagli

Calciomercato News

Calciomercato Siviglia: Gigot della Lazio nel mirino, sfuma l’alternativa Diego Carlos

News

Lazio, attacco a secco: Zaccagni e Castellanos cercano il riscatto contro l’Hellas Verona

News

Lazio Verona, Sarri ridisegna i biancocelesti: probabile formazione e ultime notizie

Lazio news 24

Published

3 ore ago

on

By

Sarri
Dc Roma 20/07/2025 - amichevole / Lazio-Lazio U20 / foto Domenico Cippitelli/Image Sport nella foto: Maurizio Sarri

Lazio Verona, Sarri ridisegna la squadra biancoceleste: ecco la probabile formazione e le ultimissime notizie

La Lazio di Maurizio Sarri, tecnico toscano noto per il suo calcio offensivo e organizzato, è pronta a ripartire. Dopo la pesante sconfitta subita a Como nella prima giornata di Serie A, i biancocelesti tornano in campo allo Stadio Olimpico per affrontare l’Hellas Verona, con l’obiettivo di conquistare i primi punti stagionali e ritrovare fiducia.

Conferenza stampa e rifinitura decisiva

La giornata di vigilia sarà intensa: alle ore 15 Sarri parlerà in conferenza stampa, mentre nel pomeriggio la squadra svolgerà la rifinitura per sciogliere gli ultimi dubbi di formazione.

Modulo confermato: 4-3-3

Il sistema di gioco non cambia: si prosegue con il 4-3-3, marchio di fabbrica dell’allenatore. Tra i pali ci sarà Ivan Provedel, portiere classe 1994 e punto fermo della scorsa stagione. In difesa, confermati tre quarti del reparto visto a Como: Mario Gila (centrale spagnolo), Frederik Provstgaard (giovane danese in crescita) e Nuno Tavares (terzino portoghese di spinta). L’unico ballottaggio è sulla fascia destra, dove Adam Marusic insidia Manuel Lazzari per una maglia da titolare.

Assenti Patric (difensore spagnolo, rientro previsto dopo la sosta), Samuel Gigot (in uscita dal club) e Alessio Romagnoli (capitano, squalificato fino alla sfida con il Sassuolo).

Centrocampo: Rovella in regia

In mezzo al campo, spazio a Nicolò Rovella, regista classe 2001, affiancato da Mattéo Guendouzi (centrocampista francese di grande dinamismo) e Fisayo Dele-Bashiru (mezzala nigeriana, in vantaggio su Yanis Belahyane). Difficile il recupero di Matías Vecino, ancora alle prese con problemi fisici: se convocato, sarà solo per completare la lista.

Attacco: tridente quasi deciso

In avanti, il tridente più probabile vede Matteo Cancellieri (esterno offensivo italiano), Taty Castellanos (centravanti argentino) e Mattia Zaccagni (ala sinistra, tra i leader tecnici della squadra). Pedro, veterano spagnolo, proverà fino all’ultimo a guadagnarsi un posto dal primo minuto. Ancora indisponibile Gustav Isaksen, atteso dopo la sosta in seguito alla guarigione dalla mononucleosi.

Obiettivo riscatto

La sfida contro il Verona rappresenta un crocevia importante per la Lazio: vincere significherebbe non solo muovere la classifica, ma anche dare un segnale di reazione dopo un avvio difficile.

Related Topics:

Copyright 2024 © riproduzione riservata Lazio News 24 - Registro Stampa Tribunale di Torino n. 46 del 07/09/2021 Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 26692 - PI 11028660014 Editore e proprietario: Sport Review s.r.l. Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso a S.S. Lazio S.p.A. Il marchio Lazio è di esclusiva proprietà di S.S. Lazio S.p.A.