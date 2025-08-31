 Lazio Verona: cronaca, sintesi, moviola e diretta LIVE
Connect with us

News

Lazio Verona LIVE 3-0: tripudio Sarri, inizia il secondo tempo!

News

Calciomercato Lazio, Simic obiettivo per gennaio? Le utlime novità

News

Calciomercato Lazio, Basic andrà via dalla squadra biancoceleste? Le ultime novità

News

Lazio Verona, un uomo di Sarri ha una voglia 'pazza' di riscatto: il motivo e di chi si tratta

News

Moviola Lazio Verona, l'episodio chiave del match

News

Lazio Verona LIVE 3-0: tripudio Sarri, inizia il secondo tempo!

Lazio news 24

Published

4 ore ago

on

By

Zaccagni
Zaccagni

Lazio Verona, allo Stadio Olimpico il match valido per la seconda giornata di Serie A: ecco sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE

Tutto pronto allo Stadio Olimpico per la sfida Lazio Verona, valida per la seconda giornata di Serie A. Dopo la sconfitta all’esordio contro il Como, i biancocelesti di mister Maurizio Sarri sono chiamati a una reazione immediata di fronte al proprio pubblico. Un avvio di campionato difficile, anche a causa di un mercato estivo che ha lasciato insoddisfatti i tifosi.

L’avversario sarà il Verona di Paolo Zanetti, che arriva a Roma con un punto conquistato contro l’Udinese nella prima giornata e una vittoria in Coppa Italia. L’atmosfera all’Olimpico si preannuncia elettrica, con oltre 40.000 spettatori attesi, decisi a sostenere la squadra in un momento delicato. L’entusiasmo della tifoseria è tangibile, tanto da aver organizzato un corteo per accogliere la squadra.

La Lazio deve fare del proprio stadio un fortino inespugnabile, mentre il Verona cercherà di mettere in difficoltà i padroni di casa per muovere la classifica. L’esito del match è cruciale per entrambe le formazioni, che puntano a un cambio di rotta in questo inizio di stagione. Vediamo cronaca, sintesi e diretta LIVE di Lazio Verona.

🔴1′ – Inizia Lazio Verona

4′ – GOL DELLA LAZIO: segna Guendouzi dopo un’ottimo scambio con Rovella

11′ – GOL DELLA LAZIO: Zaccagni, l’uomo più atteso alla viglia, non sbaglia sull’assist pregiato di Castellanos!

29′ – OCCASIONE VERONA: Bernede becca il palo!

41′ – GOL DELLA LAZIO: non sbaglia Castellanos. Nasce tutto da un calcio di punizione di Rovella per l’attaccante che gira di testa con un colpo preciso

45′ – Saranno due i minuti di recupero assegnati

🔴45’+1′ Fine primo tempo di Lazio Verona.

🔴45′ – Inizia il secondo tempo di Lazio Verona

60′ – Cancellieri ad un passo dal 4-0: il capitolino non sfrutta l’ottima imbucata di Rovella

82′ – GOL DELLA LAZIO: Belahyane fa tutto bene e fa tutto da solo: poi appoggia per Dia che da due passi non può sbagliare

🔴90′ – Termina 4-0 Lazio Verona

LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Gila, Provstgaard, Tavares; Guendouzi, Rovella, Dele-Bashiru; Cancellieri, Castellanos, Zaccagni
A disposizione: Mandas, Furlanetto, Pellegrini, Pedro, Noslin, Dia, Belahyane, Hysaj, Basic, Lazzari, Cataldi
Allenatore: Maurizio Sarri

HELLAS VERONA (3-4-1-2): Montipò; Nuñez, Nelsson, Ebosse; Cham, Serdar, Bernede, Bradaric; Harroui; Giovane, Sarr
A disposizione: Perilli, Toniolo, Oyegoke, Frese, Belghali, Slotsager, Kastanos, Mosquera, Niasse, Bella Kotchap, Ajayi, El Musrati, Vermesan
Allenatore: Paolo Zanetti

Related Topics:

Copyright 2024 © riproduzione riservata Lazio News 24 - Registro Stampa Tribunale di Torino n. 46 del 07/09/2021 Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 26692 - PI 11028660014 Editore e proprietario: Sport Review s.r.l. Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso a S.S. Lazio S.p.A. Il marchio Lazio è di esclusiva proprietà di S.S. Lazio S.p.A.