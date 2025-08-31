Lazio Verona, allo Stadio Olimpico il match valido per la seconda giornata di Serie A: ecco sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE

Tutto pronto allo Stadio Olimpico per la sfida Lazio Verona, valida per la seconda giornata di Serie A. Dopo la sconfitta all’esordio contro il Como, i biancocelesti di mister Maurizio Sarri sono chiamati a una reazione immediata di fronte al proprio pubblico. Un avvio di campionato difficile, anche a causa di un mercato estivo che ha lasciato insoddisfatti i tifosi.

L’avversario sarà il Verona di Paolo Zanetti, che arriva a Roma con un punto conquistato contro l’Udinese nella prima giornata e una vittoria in Coppa Italia. L’atmosfera all’Olimpico si preannuncia elettrica, con oltre 40.000 spettatori attesi, decisi a sostenere la squadra in un momento delicato. L’entusiasmo della tifoseria è tangibile, tanto da aver organizzato un corteo per accogliere la squadra.

La Lazio deve fare del proprio stadio un fortino inespugnabile, mentre il Verona cercherà di mettere in difficoltà i padroni di casa per muovere la classifica. L’esito del match è cruciale per entrambe le formazioni, che puntano a un cambio di rotta in questo inizio di stagione. Vediamo cronaca, sintesi e diretta LIVE di Lazio Verona.

🔴1′ – Inizia Lazio Verona

4′ – GOL DELLA LAZIO: segna Guendouzi dopo un’ottimo scambio con Rovella

11′ – GOL DELLA LAZIO: Zaccagni, l’uomo più atteso alla viglia, non sbaglia sull’assist pregiato di Castellanos!

29′ – OCCASIONE VERONA: Bernede becca il palo!



41′ – GOL DELLA LAZIO: non sbaglia Castellanos. Nasce tutto da un calcio di punizione di Rovella per l’attaccante che gira di testa con un colpo preciso



45′ – Saranno due i minuti di recupero assegnati



🔴45’+1′ Fine primo tempo di Lazio Verona.

🔴45′ – Inizia il secondo tempo di Lazio Verona

60′ – Cancellieri ad un passo dal 4-0: il capitolino non sfrutta l’ottima imbucata di Rovella

82′ – GOL DELLA LAZIO: Belahyane fa tutto bene e fa tutto da solo: poi appoggia per Dia che da due passi non può sbagliare

🔴90′ – Termina 4-0 Lazio Verona

LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Gila, Provstgaard, Tavares; Guendouzi, Rovella, Dele-Bashiru; Cancellieri, Castellanos, Zaccagni

A disposizione: Mandas, Furlanetto, Pellegrini, Pedro, Noslin, Dia, Belahyane, Hysaj, Basic, Lazzari, Cataldi

Allenatore: Maurizio Sarri

HELLAS VERONA (3-4-1-2): Montipò; Nuñez, Nelsson, Ebosse; Cham, Serdar, Bernede, Bradaric; Harroui; Giovane, Sarr

A disposizione: Perilli, Toniolo, Oyegoke, Frese, Belghali, Slotsager, Kastanos, Mosquera, Niasse, Bella Kotchap, Ajayi, El Musrati, Vermesan

Allenatore: Paolo Zanetti