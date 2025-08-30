Lazio Verona: i convocati di Zanetti! Ecco la lista completa dei gialloblù, le ultimissime sulla sfida dell’Olimpico

L’Hellas Verona si prepara alla trasferta più attesa di questo inizio stagione: domenica 31 agosto, alle ore 20:45, i gialloblù affronteranno la Lazio allo Stadio Olimpico di Roma nella seconda giornata di Serie A 2025/26. Una sfida che promette spettacolo e che vedrà la squadra di Paolo Zanetti, giovane tecnico vicentino con un passato da centrocampista in Serie A, misurarsi contro una delle big del campionato. Per l’occasione, Zanetti ha diramato la lista dei convocati, includendo i due volti nuovi arrivati in estate.

Assenze pesanti e motivi

Non sarà invece della partita Gift Orban, attaccante nigeriano classe 2002, fermato da questioni burocratiche che lo hanno costretto a rientrare temporaneamente all’estero. Fuori dalla lista anche Kurti, Livramento, Lambourde e Mitrovic, tutti al centro di insistenti voci di mercato negli ultimi giorni. Sul fronte infortuni, Zanetti dovrà rinunciare a Valentini (difensore argentino), Suslov (centrocampista slovacco) e Yellu Santiago (giovane attaccante sudamericano), ancora ai box per problemi fisici.

Obiettivo punti e solidità

Il Verona arriva a Roma dopo il pareggio esterno contro l’Udinese, risultato che ha confermato la solidità difensiva e la compattezza del gruppo. Zanetti punta su un’organizzazione tattica equilibrata, con ripartenze rapide e sfruttamento delle corsie laterali, per mettere in difficoltà la Lazio di Maurizio Sarri, reduce da un avvio di campionato complicato.

Parola d’ordine: concentrazione

La sfida dell’Olimpico rappresenta un banco di prova importante per i gialloblù, che vogliono confermare i progressi visti all’esordio e strappare punti preziosi contro una squadra di alta classifica. Con i nuovi innesti pronti a dare il loro contributo e una rosa motivata, il Verona si presenta a Roma con la determinazione di chi sa che ogni dettaglio può fare la differenza.

CONVOCATI

Portieri: Montipò, Perilli, Toniolo

Difensori: Oyegoke, Frese, Nuñez, Belghali, Bradaric, Nelsson, Slotsager, Ebosse, Fallou, Bella-Kotchap.

Centrocampisti: Serdar, Kastanos, Harroui, Bernede, Niasse, Al-Musrati

Attaccanti: Sarr, Giovane, Mosquera, Ajayi, Vermesan.