Lazio Verona, che vittoria dei biancocelesti! Show di Castellanos e primi tre punti per Sarri. Il dato

Lazio Verona, che vittoria dei biancocelesti! Show di Castellanos e primi tre punti per Sarri. La statistica sull’argentino

La Lazio conquista la prima vittoria stagionale in Serie A superando nettamente l’Hellas Verona allo Stadio Olimpico. Dopo un avvio di campionato deludente, la squadra di Maurizio Sarri – tecnico toscano noto per il suo calcio offensivo e organizzato – regala finalmente ai tifosi biancocelesti una prestazione convincente e ricca di qualità.

Il successo, arrivato con un netto 3-0, segna un cambio di passo rispetto alla prova opaca contro il Como nella gara inaugurale. Questa volta la Lazio ha mostrato compattezza, intensità e idee chiare, dominando il possesso palla e creando numerose occasioni da gol.

Castellanos, protagonista assoluto

Il mattatore della serata è stato Valentín “Taty” Castellanos, attaccante argentino classe 1998, arrivato a Roma nell’estate 2023 dal Girona. L’ex bomber della MLS ha messo a referto una prestazione da incorniciare: un gol e due assist, uno dei quali realizzato con una spettacolare rabona che ha infiammato l’Olimpico.

La sua prova non è solo valsa tre punti fondamentali, ma anche un primato a livello europeo. Come riportato dal Corriere dello Sport, Castellanos è infatti l’unico calciatore dei Top-5 campionati europei ad aver segnato almeno una rete e fornito più di un assist in due partite di campionato nello stesso anno solare. Il precedente risale al 9 febbraio scorso, quando contro il Monza mise a segno un gol e due passaggi vincenti.

Una vittoria che rilancia la Lazio

Oltre alla prestazione individuale di Castellanos, la Lazio ha mostrato segnali incoraggianti sul piano collettivo. La difesa, guidata da Gila, è rimasta imbattuta, mentre il centrocampo – con Rovella in cabina di regia – ha dettato i tempi di gioco con precisione.

Per Sarri, questa vittoria rappresenta un’iniezione di fiducia in vista dei prossimi impegni, sia in campionato che in Europa. I tifosi, che attendevano una prova di carattere, hanno finalmente potuto esultare per una Lazio brillante e concreta.

Con un Castellanos in questa forma e un gruppo che sembra ritrovare la propria identità, la Lazio può guardare con ottimismo alle prossime sfide, puntando a scalare rapidamente la classifica di Serie A.