Vecino, titolarità a rischio contro il Verona in casa? La situazione a centrocampo - Lazio News 24

Lazio, Vecino verso il rientro: Sarri pensa a nuove soluzioni a centrocampo

La Lazio si lecca le ferite dopo la brutta sconfitta subita a Como per 2-0. Una prestazione definita “inspiegabile” da Maurizio Sarri, che ha chiesto immediatamente una reazione ai suoi uomini. Il tecnico toscano, durante la seduta di ieri a Formello, ha voluto trasmettere fiducia al gruppo, ma ha anche iniziato a valutare possibili cambiamenti, soprattutto a centrocampo, dove le difficoltà sono state evidenti.

Uno dei principali indiziati è Dele-Bashiru, autore di una prova sottotono contro il Como. Pressato costantemente dai centrocampisti della squadra di Fabregas, ha faticato a entrare nel vivo del gioco, toccando pochi palloni e lasciando il reparto in balìa degli avversari. Nonostante ciò, Sarri continua a credere nel suo potenziale, ma valuta alternative per la sfida con l’Hellas Verona.

Lazio: possibile ritorno di Vecino contro il Verona

Una delle novità più attese in casa Lazio riguarda proprio Matías Vecino. L’uruguaiano, assente a Como per problemi fisici, potrebbe tornare a disposizione già dalla prossima gara. Tuttavia, il suo impiego dovrebbe limitarsi inizialmente alla panchina, con un eventuale ingresso a gara in corso. La sua esperienza, forza fisica e capacità d’inserimento potrebbero rivelarsi fondamentali per ritrovare equilibrio e aggressività nella mediana biancoceleste.

Sarri conosce bene l’importanza di Vecino nel sistema della Lazio: lo apprezza per il suo dinamismo e la capacità di adattarsi a più ruoli. Il rientro dell’ex Inter rappresenterebbe un’arma in più anche in vista del tour de force post-sosta.

Lazio, idee nuove a centrocampo: Belahyane in crescita

In vista della gara contro il Verona, Sarri valuta anche la possibilità di un cambio nei titolari. In regia si profila un ballottaggio tra Cataldi e Rovella, con quest’ultimo leggermente favorito. Ai suoi lati agirà quasi sicuramente Guendouzi, mentre il terzo slot resta in discussione.

A sorpresa, si fa strada l’ipotesi Belahyane: il giovane centrocampista ha impressionato in allenamento e potrebbe contendere il posto proprio a Dele-Bashiru. Il modulo resterà, per ora, il consueto 4-3-3, ma la Lazio ha bisogno di una scossa, e Sarri non esclude soluzioni nuove per cambiare marcia.

Il rientro di Vecino e le possibili novità in mediana potrebbero essere la chiave per il riscatto della Lazio.