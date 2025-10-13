Lazio, ultimatum a Vecino: preteso il rientro dall’infortunio. E spunta un retroscena legato alla scorsa estate… Le ultimissime

Maurizio Sarri può finalmente tirare un sospiro di sollievo. Dopo un’assenza prolungata di 60 giorni, quasi il triplo del tempo inizialmente preventivato, Matias Vecino è pronto a tornare a disposizione per i cruciali impegni di campionato della Lazio. Il centrocampista uruguaiano era stato costretto a fermarsi ai box a causa di una lesione di primo grado a una vecchia cicatrice sul flessore, un infortunio che ha richiesto più cautela del previsto.

Stando a quanto riportato da Il Messaggero, il ritardo nel rientro non sarebbe stato causato solo dal problema fisico, ormai rientrato, ma anche da una certa apprensione del giocatore. Una preoccupazione legittima, data la natura recidiva dell’infortunio, ma che si è protratta a lungo. Ora, però, il tempo dell’attesa è finito. Con una squadra in emergenza e alle prese con diverse assenze, la società e lo stesso Sarri pretenderanno di contare sulla sua esperienza per le imminenti e difficili sfide contro Atalanta e Juventus.

L’apporto di Vecino sarà fondamentale per dare solidità e qualità a un reparto che ha bisogno di alternative. Il rapporto tra il giocatore e l’allenatore, del resto, è solido. Sarri è stato il principale artefice della sua permanenza, bloccandone la cessione al Galatasaray nel 2023. Tuttavia, secondo indiscrezioni, senza il blocco del mercato estivo, il tecnico avrebbe forse preferito investire su un profilo più giovane per il futuro.

Ma il passato ora conta poco. Il presente si chiama Atalanta e Vecino ha finalmente ripreso ad allenarsi a pieno ritmo con il resto del gruppo. Il suo rientro è una notizia cruciale per la Lazio, che ritrova un pilastro di esperienza e affidabilità nel momento del bisogno.