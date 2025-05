Lazio Under 18, biancocelesti qualificati ai playoff dopo il pareggio ottenuto nel match contro la Fiorentina: le ultime

Lazio Under 18 termina 1-1 l’ultima sfida di campionato contro la Fiorentina: ecco tutti i dettagli su questa grande partita

Uno dei giocatori ad essere stato decisivo in questa corsa verso i playoff della Lazio Under 18 è stato Curzi il quale ha messo la propria firma sulla sfida odierna giocata contro la Fiorentina. I biancocelesti sono riusciti a confermare una grande prova che ha permesso loro di andare a giocarsi i playoff. Ecco le parole del comunicato ufficiale della società su questa grande sfida:

«Al Viola Park è una sfida combattuta fin dai primi minuti, i biancocelesti riescono a trovare il vantaggio solo al 40grazie alla rete di Simone Curzi. Nella ripresa i padroni di casa di mister Capparella acciuffano il pari al 16, è Sardilli a spedire la sfera in fondo al sacco per l’1-1. Si alzano i ritmi, la Lazio è consapevole che non può perdere, sfiora il raddoppio con Canali, ma il risultato rimane invariato. I toscani spingono il piede sullacceleratore e cercano il gol, bravissimi i biancocelesti a salvare la propria porta. Dopo 4 interminabili minuti di recupero, arriva il triplice fischio: Fiorentina-Lazio termina 1-1. Un pareggio dal sapore di vittoria per i ragazzi di mister Punzi che, negli ultimi 90 minuti della stagione regolare, difendono il sesto posto della classifica ed accedono ai playoff».

«Roma e Torino, rispettivamente classificate come prima e seconda, accedono direttamente alle semifinali, mentre Cesena, Inter, Genoa e Lazio (in ordine di classifica) disputeranno i playoff. Nel prossimo weekend la Lazio sfiderà il Cesena in una gara secca da dentro o fuori. Due squadre ed un solo pass per accedere alle semifinali. Le aquile classe 2007 sono chiamate ad un`altra prova maiuscola contro la terza forza del campionato».