Lazio Under 17 pronta all’esordio stagionale contro il Bari: tutti i dettagli sui giovanissimi biancocelesti

La Lazio si prepara a vivere una domenica di grande calcio giovanile: il 31 agosto scatterà ufficialmente il Campionato Nazionale Under 17 A e B, appuntamento imperdibile per gli appassionati e per chi segue da vicino la crescita dei giovani talenti.

Le Aquilotte classe 2009, allenate da Cristian Daniel Ledesma, ex centrocampista e capitano della Lazio con un passato glorioso in Serie A, tornano in campo dopo l’ottimo terzo posto conquistato alla Scopigno Cup, prestigioso torneo giovanile internazionale. Con la medaglia di bronzo al collo e tanta voglia di mettersi in mostra, i biancocelesti sono pronti a inaugurare la stagione tra le mura amiche del Salaria Sport Village.

Il fischio d’inizio è fissato per domenica mattina alle ore 11, quando i giovani laziali ospiteranno i pari età del Bari, squadra storicamente attenta al vivaio e pronta a dare battaglia. In palio ci sono i primi tre punti stagionali, fondamentali per partire con il piede giusto in un campionato lungo e competitivo.

Le ambizioni della Lazio Under 17

Ledesma punta a trasmettere ai suoi ragazzi la mentalità vincente che lo ha contraddistinto da calciatore: determinazione, ordine tattico e fame agonistica. La squadra ha mostrato solidità difensiva e buona qualità nel palleggio durante i test estivi, elementi che fanno ben sperare per l’esordio in campionato.

Tra i protagonisti attesi, spiccano diversi talenti del vivaio: giovani promesse con ottima tecnica individuale e capacità di adattarsi alle varie situazioni di gioco. L’obiettivo sarà quello di mettere in pratica sul campo quanto assimilato in queste settimane di preparazione.

Appuntamento da non perdere

L’incontro Lazio-Bari rappresenta molto più di una semplice partita d’apertura: sarà un banco di prova importante per misurare le ambizioni e il potenziale della squadra capitolina. I tifosi e le famiglie sono attesi numerosi per sostenere i ragazzi in un’atmosfera di sport e passione.

📍 Programma della 1ª Giornata – Under 17 Nazionali

Lazio vs Bari

Domenica 31 agosto, ore 11

Centro Sportivo “Salaria Sport Village” – Roma

Con il fischio dell’arbitro, la stagione 2025/26 delle giovani Aquile avrà ufficialmente inizio.