Lazio Under 17, esordio amaro per il tecnico Ledesma: il Bari vince 2-1 a Formello, il racconto del match dal sito biancoceleste

Inizia con una sconfitta l’avventura di Cristian Ledesma, ex regista della Lazio e ora alla guida tecnica della formazione Under 17 biancoceleste. Alla prima giornata di campionato, i giovani capitolini sono stati superati per 2-1 dal Bari sul campo del centro sportivo di Formello, in una sfida ricca di emozioni e colpi di scena.

IL RACCONTO – La sfida del Salaria Sport Village inizia con aggressività da parte dei capitolini, le aquile sfiorano il gol nei primi minuti, rete che arriva al 17` sugli sviluppi di un calcio piazzato, è sfortunata la squadra pugliese che spedisce la sfera in rete con il proprio difensore. La Lazio passa in vantaggio e continua a creare gioco ed occasioni. Poco dopo, i ragazzi di mister Ledesma sfiorano il raddoppio con Lulaj e Mennea, ma il risultato rimane invariato. Al 38` il Bari in velocità arriva dalle parti di Quadrelli e De Ruvo con una diagonale perfetta spedisce la sfera in fondo al sacco. La prima frazione di gioco termina 1-1. Nella ripresa il Bari entra in campo con piú determinazione e cattiveria agonistica, al 4` si rende protagonista Quadrelli con una doppia parata salvando il risultato. La squadra di mister Losacco continua a rendersi pericolosa e tre minuti più tardi arriva il raddoppio, il gol porta ancora la firma di De Ruvo. I biancocelesti si riassestano e cercano di riacciuffare il pari, il colpo di testa del neo entrato Alessandrini termina di poco sopra la traversa. La sfida si avvia verso la conclusione, nonostante una Lazio piú offensiva, non riesce a trovare la via del gol. Lazio-Bari termina 1-2, le aquile di mister Ledesma iniziano il campionato in salita, l`obiettivo tre punti è rinviato alla prossima domenica a Catanzaro.