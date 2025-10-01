Lazio, un giocatore è stata la rivelazione (e magari in futuro un punto fermo). Ecco le novità - Lazio News 24

Lazio, Agresti: «Contro il Genoa vittoria coraggiosa, Basic la sorpresa»

La Lazio ha reagito con carattere dopo la dolorosa sconfitta nel derby, conquistando una vittoria importante contro il Genoa. A commentare la prestazione dei biancocelesti è stato il giornalista Stefano Agresti, intervenuto ai microfoni di Radio Radio per analizzare il momento della squadra di Maurizio Sarri.

«Il coraggio della Lazio è stato determinante», ha esordito Agresti, sottolineando come il gruppo abbia saputo rialzare la testa in un momento delicato della stagione. Dopo il ko con la Roma, molti si aspettavano una squadra ancora scossa, ma contro il Genoa i biancocelesti hanno mostrato solidità mentale e voglia di riscatto.

Uno degli aspetti più interessanti emersi dalla partita, secondo Agresti, è stata la prestazione di Toma Basic, spesso rimasto ai margini nelle scelte di Sarri. «La consapevolezza che Basic potesse dare una grande mano è l’aspetto più sorprendente della partita. Ha mostrato personalità e ha saputo farsi trovare pronto. Una risorsa in più per la Lazio, soprattutto in un momento segnato da numerosi infortuni».

Nonostante le difficoltà affrontate in alcune fasi della stagione, Agresti ha ribadito che i reali valori della Lazio sono superiori a quelli visti in precedenti uscite. «Questa squadra ha potenzialità importanti, e contro il Genoa si è vista una freschezza ritrovata. I biancocelesti hanno saputo sfruttare bene le occasioni, mostrando una buona organizzazione e spirito di gruppo».

Il tema degli infortuni, però, continua a rappresentare una variabile critica per la Lazio. «In questa giornata mancavano i centrocampisti, nella prossima mancheranno i terzini. È un problema che Sarri dovrà gestire con attenzione, perché il calendario non concede respiro e la rosa deve dare risposte anche in emergenza», ha aggiunto Agresti.

La vittoria con il Genoa, oltre ai tre punti, restituisce fiducia a un ambiente che ha vissuto momenti di tensione. In un campionato sempre più equilibrato, la Lazio dovrà ora cercare continuità, trovando nuove risorse all’interno del gruppo.

Il messaggio è chiaro: la Lazio ha le qualità per tornare protagonista, a patto che riesca a mantenere compattezza e spirito di sacrificio, elementi che, contro il Genoa, hanno fatto la differenza.