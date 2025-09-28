Lazio, striscione polemico da parte dei tifosi della Roma. Frecciatina ai biancocelesti? - Lazio News 24

Lazio, lo striscione dei tifosi della Roma riaccende la rivalità dopo il Derby

La rivalità tra Lazio e Roma non si spegne mai, nemmeno dopo il triplice fischio. Durante la vittoria dei giallorossi contro l’Hellas Verona, andata in scena nel pomeriggio allo Stadio Olimpico, i tifosi romanisti hanno esposto uno striscione che riporta al recente Derby della Capitale, vinto dalla squadra di De Rossi. Protagonista dello striscione è Lorenzo Pellegrini, autore del gol decisivo proprio contro la Lazio, in una partita che ha lasciato il segno.

Il messaggio, apparso nella curva sud, è stato chiaro e provocatorio:

“Sarà l’incubo che perseguiterà anche i vostri nipotini… Il gol sotto la Nord di Lorenzo Pellegrini”, accompagnato dall’immagine del capitano giallorosso e la frase in inglese “To be continued”.

Un riferimento diretto e provocatorio alla tifoseria biancoceleste, che ha visto sfumare il Derby per un singolo episodio che, ora, viene trasformato in un simbolo di superiorità calcistica e cittadina. Il gol sotto la curva Nord è diventato il fulcro del messaggio, un momento che i tifosi romanisti vogliono fissare nella memoria collettiva della città — e nella frustrazione della Lazio.

Per i tifosi biancocelesti si tratta di un ulteriore colpo da digerire, dopo una settimana già complicata, segnata da infortuni, emergenza a centrocampo e pressioni sulla panchina di Maurizio Sarri. La Lazio, attesa lunedì sera a Genova contro il Grifone, dovrà cercare una reazione non solo tecnica, ma anche emotiva, per lasciarsi alle spalle le provocazioni e ritrovare compattezza.

In un momento in cui la classifica non sorride e l’infermeria è piena, lo striscione della Roma rappresenta un altro elemento di tensione in una stagione che finora è stata altalenante per la squadra biancoceleste. Sarri dovrà lavorare anche sulla testa dei suoi giocatori, motivandoli a trasformare la delusione del Derby in energia positiva per affrontare le prossime sfide.

La Lazio, dunque, è chiamata a rispondere sul campo: non tanto agli sfottò, quanto a se stessa. E proprio la trasferta contro il Genoa può diventare l’occasione per voltare pagina e dimostrare che, al di là degli striscioni e delle provocazioni, c’è una squadra ancora viva e pronta a lottare.