Lazio, come sta Rovella? Ecco la situazione dei biancocelesti con la trasferta contro il Sassuolo dietro l'angolo - Lazio News 24

Lazio: le ultime su Rovella, formazione e insidie in vista del match contro il Sassuolo. La situazione attuale

La Lazio si prepara alla delicata trasferta contro il Sassuolo nella terza giornata di Serie A, con qualche incertezza legata alle condizioni fisiche di Nicolò Rovella. A fare il punto della situazione è stato il giornalista Giulio Cardone, intervenuto ai microfoni di Radiosei, dove ha parlato dell’infortunio del centrocampista e delle possibili scelte di Maurizio Sarri.

Secondo Cardone, Rovella ha accusato un leggero affaticamento all’adduttore durante il rientro dagli impegni con la Nazionale, anche se la preoccupazione non è eccessiva. Tuttavia, visti i precedenti fisici del giocatore, lo staff medico della Lazio preferisce procedere con cautela: «Non c’è grande allarme, ma bisogna valutare giorno dopo giorno. Se non lo vedremo in gruppo entro domani, la sua titolarità diventerà difficile da confermare».

L’importanza di Rovella nello scacchiere tattico biancoceleste è evidente: è il regista designato, il perno del centrocampo che dà equilibrio a tutta la manovra. In caso di forfait, sarà Danilo Cataldi a prendere il suo posto in cabina di regia, con Guendouzi e Dele-Bashiru ai suoi lati. Possibile anche l’inserimento del giovane Belahyane, soprattutto se Rovella dovesse recuperare in extremis ma partire dalla panchina.

Cardone ha poi commentato le insidie della sfida tra Sassuolo e Lazio, sottolineando come la squadra di Fabio Grosso sia pericolosa soprattutto in attacco: «Berardi è sempre una minaccia per la Lazio, segna quasi sempre contro i biancocelesti. Dopo un anno in B vuole dimostrare il suo valore in Serie A. Laurienté e Pinamonti completano un reparto offensivo di tutto rispetto. Il vero punto debole, però, resta la loro difesa».

Quanto alla probabile formazione della Lazio, Cardone immagina uno schieramento con Provedel in porta, Marusic, Gila, Romagnoli e Nuno Tavares in difesa. A centrocampo le scelte dipenderanno da Rovella, mentre in attacco spazio ancora a Cancellieri, Castellanos e Zaccagni, con Isaksen ancora non al meglio.

La Lazio arriva alla sfida col morale risollevato dopo la vittoria contro il Verona, ma la trasferta di Reggio Emilia sarà un test importante per misurare la solidità e la crescita della squadra di Sarri. I tifosi biancocelesti attendono con ansia di capire se Rovella sarà della partita.