Lazio, Sarri sotto accusa? L'opinione di quel giornalista dice tutto sui biancocelesti - Lazio News 24

Lazio, Melli duro dopo il pareggio col Torino: «Baroni meglio di Sarri, biancocelesti salvati dai singoli»

Il pareggio tra Lazio e Torino ha lasciato molti spunti di riflessione, soprattutto tra gli addetti ai lavori. A parlare della prestazione dei biancocelesti è stato il giornalista Franco Melli, intervenuto ai microfoni di Radio Radio. Le sue parole, molto critiche, hanno toccato vari aspetti del match, a partire dall’arbitraggio fino alla condizione fisica della squadra di Maurizio Sarri.

Melli ha puntato il dito contro l’arbitro Piccinini, protagonista di una decisione controversa che ha fatto discutere. «Piccinini non dovrebbe arbitrare più – ha dichiarato Melli –. Se non vedi un rigore evidente da quattro passi, allora è meglio che lasci il fischietto». Una presa di posizione netta che alimenta il malcontento in casa Lazio, dove si continua a parlare di errori arbitrali pesanti.

Tuttavia, le critiche di Melli non si sono fermate al direttore di gara. Il giornalista ha analizzato anche la prestazione della Lazio, definendola deludente sotto il profilo fisico e tattico. «Quella che doveva essere la domenica di Cancellieri, lo è stata comunque – ha detto – ma la Lazio ha rischiato seriamente di perdere. Forse il pareggio è il risultato più giusto, ma se c’era una squadra che poteva vincere, quella era il Torino».

Secondo Melli, infatti, la squadra di Baroni ha mostrato maggiore compattezza, corsa e lucidità rispetto alla Lazio, che si è affidata soprattutto alla qualità dei suoi attaccanti per restare in partita. «Baroni ha conquistato un punto importante – ha aggiunto – e merita di restare al suo posto. Ho visto un Torino con più resistenza alla fatica. La Lazio, invece, è apparsa stanca, meno brillante, e Sarri è stato messo sotto dal suo collega».

Il confronto tra gli allenatori è stato uno dei punti centrali dell’intervento di Melli: «Nel duello Sarri-Baroni, vince l’ex tecnico della Lazio. Ha preparato meglio la gara e ha letto meglio le situazioni, soprattutto nel secondo tempo».

Il pareggio dell’Olimpico, quindi, non è solo un punto in classifica, ma un campanello d’allarme per la Lazio, che dovrà ritrovare brillantezza, ritmo e certezze, per evitare di perdere terreno e credibilità già nelle prossime settimane.