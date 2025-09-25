Lazio, quanti problemi in attacco! Dia (e non solo) devono ritrovare il goal - Lazio News 24

Lazio, problemi in attacco: Castellanos e Dia ancora a secco, Sarri valuta la coppia

La Lazio continua a fare fatica in fase offensiva, un problema che si trascina dalla scorsa stagione e che in questo avvio di campionato sta diventando un vero e proprio campanello d’allarme. I due attaccanti principali, Taty Castellanos e Boulaye Dia, non stanno riuscendo a incidere come previsto: l’argentino segna soltanto gol difficili, mentre il senegalese si sta distinguendo per errori clamorosi sotto porta.

Dopo quattro giornate, la Lazio ha trovato la via del gol solo nella gara contro il Verona (ben 4 reti), restando invece a secco nelle altre tre uscite stagionali. Un dato che preoccupa Maurizio Sarri, il quale sta valutando nuove soluzioni per sbloccare un reparto avanzato che sembra sterile e poco incisivo.

Castellanos è il giocatore della Lazio che ha tentato più tiri in questo inizio di stagione (9), ma la sua precisione non è ancora sufficiente per fare la differenza. Nonostante ciò, tra gli attaccanti della Serie A con almeno lo stesso numero di conclusioni, solo Thuram, Orsolini e Krstovic hanno una percentuale realizzativa superiore. Boulaye Dia, invece, ha disputato tre gare entrando a partita in corso, ma ha già registrato un valore di expected goals pari a 1,61: segno che le occasioni ci sono state, ma non sono state sfruttate.

Sarri chiede più cattiveria e lucidità sotto porta. Il tecnico toscano ha spesso sottolineato come l’ultimo passaggio e la freddezza negli ultimi 20 metri siano le principali mancanze di questa Lazio. Dia, nel derby contro la Roma, ha fallito un’occasione clamorosa, contribuendo a una prestazione offensiva deludente.

Proprio per questo, Sarri sta pensando a una soluzione alternativa: far giocare Castellanos e Dia in coppia. Una scelta che potrebbe nascere anche dall’emergenza a centrocampo, con pochi uomini a disposizione e la necessità di variare l’assetto tattico. Già nel derby, il senegalese è stato provato al fianco di Pedro per dare maggiore mobilità all’attacco, ma l’esperimento non ha portato i risultati sperati.

In casa Lazio, il tema gol resta centrale. Servono soluzioni rapide per evitare che una stagione ancora giovane si complichi ulteriormente. E tutto passa dal risveglio dei suoi attaccanti.