Lazio, Sarri deve risolvere quel grande problema per risollevare i biancocelesti - Lazio News 24

Sarri
Mg Milano 30/04/2023 - campionato di calcio serie A / Inter-Lazio / foto Matteo Gribaudi/Image Sport nella foto: Maurizio Sarri

Lazio, attacco in crisi: solo quattro gol in quattro partite, mai così male per una squadra di Sarri

La partenza della Lazio in questa nuova stagione di Serie A è tutt’altro che entusiasmante, soprattutto dal punto di vista offensivo. Dopo quattro giornate, i biancocelesti hanno segnato solo quattro reti, tutte concentrate nella gara vinta contro il Verona. Nelle altre tre partite, invece, la squadra è rimasta a secco, incassando soltanto sconfitte. Un rendimento che fa scattare più di un campanello d’allarme, anche perché rappresenta un’anomalia per le squadre allenate da Maurizio Sarri.

Come evidenziato da La Gazzetta dello Sport, non era mai accaduto che una squadra guidata da Sarri rimanesse senza segnare in tre delle prime quattro partite di campionato. Nella lunga carriera del tecnico toscano – tra Empoli, Napoli, Juventus, Chelsea e ora Lazio – un dato simile si era verificato solo in parte nella stagione 2014/2015, quando l’Empoli restò a secco in due delle prime quattro giornate. In tutte le altre annate, le squadre di Sarri avevano sempre trovato almeno una rete nelle fasi iniziali del campionato.

Il problema della Lazio non riguarda solo i gol segnati, ma anche la pericolosità offensiva complessiva. I biancocelesti faticano a creare occasioni da gol, con una media di tiri in porta tra le più basse della gestione Sarri. La sensazione è che il meccanismo offensivo, uno dei punti forti del tecnico, non sia ancora ben rodato. A preoccupare è anche la scarsa incisività degli attaccanti, apparsi spesso isolati o poco coinvolti nel gioco.

Il dato dei quattro gol in quattro partite rappresenta un minimo storico per Sarri, eguagliando solo due precedenti: l’Empoli 2014/2015 e la stessa Lazio dello scorso anno (2023/2024), stagione poi conclusa con le dimissioni del tecnico. Una coincidenza che fa riflettere e che mette pressione all’ambiente biancoceleste.

Ora la Lazio è chiamata a reagire, sia per risalire la classifica che per ritrovare un’identità di gioco chiara. Sarri dovrà lavorare sull’efficacia offensiva e ritrovare quella brillantezza che ha sempre contraddistinto le sue squadre. I tifosi attendono segnali concreti, sperando che questa partenza a rilento non comprometta l’intera stagione.

