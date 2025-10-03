Lazio, chi parte per la Nazionale? Ecco la lista biancoceleste per settimana prossima - Lazio News 24

Lazio, tra convocati e esclusi: ecco chi parte per le nazionali dopo la sfida col Torino

Dopo il match casalingo contro il Torino, valido per la sesta giornata di Serie A 2025/2026, per la Lazio arriva un nuovo stop a causa della pausa per le nazionali. Un momento utile per rifiatare, ma anche per osservare da vicino lo stato dei giocatori convocati dalle rispettive selezioni. In casa biancoceleste, infatti, non mancano i protagonisti in giro per l’Europa e oltre, ma ci sono anche alcuni esclusi eccellenti che resteranno a Formello per allenarsi con il gruppo ridotto.

Lazio e Nazionali: Zaccagni convocato, Romagnoli resta fuori

In chiave Italia, il CT Gennaro Gattuso ha deciso di convocare Mattia Zaccagni, premiando le sue buone prestazioni con la maglia della Lazio. Rimane invece fuori Alessio Romagnoli, osservato in passato da Gattuso ma non presente nella lista per le qualificazioni ai Mondiali. L’altro escluso è Nicolò Rovella, che dovrà attendere un’altra occasione per tornare in Azzurro.

Gila, Guendouzi e Nuno Tavares: esclusi eccellenti

Tra i giocatori biancocelesti che non prenderanno parte agli impegni con le rispettive nazionali spicca Mario Gila: il CT della Spagna De La Fuente ha deciso di non convocarlo, confermando la sua assenza dalla lista. Stessa sorte per Nuno Tavares, che il Portogallo di Roberto Martinez ha lasciato fuori anche questa volta.

In Francia, Didier Deschamps ha invece escluso Matteo Guendouzi, che rimarrà a disposizione della Lazio, potendo sfruttare la sosta per lavorare in modo mirato.

Lazio rappresentata anche da Hysaj e Dia

Tra i giocatori che voleranno con la loro Nazionale, spicca Elseid Hysaj, convocato dall’Albania di Sylvinho, confermando la sua centralità nel progetto tecnico. Anche Boulaye Dia sarà impegnato con il Senegal per le qualificazioni ai Mondiali: sfiderà Sud Sudan e Mauritania tra il 10 e il 14 ottobre.

Lazio, Belahyane resta a Formello

Infine, per il Marocco, Ragragui ha deciso di non convocare Belahyane, escluso dalle liste fin dal novembre 2024. La sua permanenza a Roma gli permetterà di lavorare sotto lo sguardo attento dello staff tecnico della Lazio, aumentando le sue possibilità di scalare le gerarchie nel centrocampo biancoceleste.

In sintesi, la pausa per le nazionali offrirà alla Lazio spunti preziosi: tra chi parte e chi resta, sarà l’occasione per pianificare al meglio il prosieguo della stagione.