Rambaudi sicuro: «Il Derby sarà assai decisivo per la Lazio» - Lazio News 24

Rambaudi sicuro: «Il Derby sarà assai decisivo per la Lazio»

Rambaudi

Lazio Roma, Rambaudi: «Derby della Capitale sfida decisiva, Romagnoli è una certezza»

In vista dell’attesissimo Lazio Roma Derby della Capitale, l’ex biancoceleste Roberto Rambaudi ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radiosei, analizzando lo stato di forma della squadra di Sarri e le possibili scelte da effettuare contro i giallorossi. Il clima si fa sempre più caldo a pochi giorni dal fischio d’inizio del derby, e le parole di Rambaudi contribuiscono a delineare aspettative e riflessioni attorno a questa partita che, come ogni anno, vale molto più dei tre punti.

«Romagnoli è una certezza», ha dichiarato Rambaudi. «È uno dei pochi giocatori affidabili della Lazio, ma appena sbaglia una partita viene subito messo in discussione. In una squadra come questa, lui può e deve essere un titolare fisso».

Il focus poi si è spostato su Provstgaard, giovane centrale ancora alla ricerca della migliore condizione:

«Deve crescere fisicamente, ma ha buone doti tecniche e soprattutto si impegna. Tuttavia, per me deve giocare sempre chi merita, al di là dell’età o del nome».

Rambaudi ha analizzato anche la situazione del centrocampo, dove emergono dubbi legati a scelte tattiche e interpretazione dei ruoli.

«Dele-Bashiru non è un giocatore ordinato, il problema è chi gli assegna compiti che non gli appartengono. È un calciatore istintivo, e va utilizzato per quello che sa fare. Io invece Pedro lo vedrei bene dietro alla prima punta: è il genio, quello che può accendere la luce».

Per il Lazio Roma Derby della Capitale, Rambaudi propone una soluzione più offensiva:

«Metterei un punto di riferimento fisso in attacco, con Guendouzi e Rovella in mediana. La Lazio ha bisogno di trovare equilibrio e brillantezza, e questo potrebbe essere il giusto assetto».

Infine, un commento sulla Roma e sull’importanza del primo impatto nella gara:

«Mi auguro che nel derby si veda finalmente la vera Lazio. La sfida si decide nei primi minuti, e affrontiamo una Roma in difficoltà: dobbiamo approfittarne».

Il Lazio Roma Derby della Capitale si preannuncia come una partita da dentro o fuori, e le parole di Rambaudi suonano come un richiamo all’orgoglio e all’identità biancoceleste, in un momento in cui serve ritrovare certezze e risultati.

