Lazio, Lotito è vicino a chiudere con un colosso! Operazione da 5 milioni di euro - Lazio News 24

Lazio, Lotito vicino all’accordo con Aeroitalia: sponsor da 5 milioni in arrivo?

In casa Lazio, non si parla solo di campo, ma anche di strategie economiche e commerciali. Secondo quanto riportato dall’edizione odierna de Il Messaggero, il presidente Claudio Lotito sarebbe sempre più vicino a chiudere un nuovo accordo di sponsorizzazione con la compagnia aerea Aeroitalia, destinata a cambiare nome in Aeritaly.

L’offerta avanzata dalla compagnia – pari a 5 milioni di euro – rappresenta una cifra più bassa rispetto ad altre sponsorizzazioni presenti in Serie A, ma potrebbe comunque garantire una base economica solida per la stagione in corso. Nonostante la proposta al ribasso, Lotito starebbe valutando seriamente l’opzione, anche se continua a guardarsi intorno alla ricerca di un’offerta più vantaggiosa per il club biancoceleste.

Il presidente della Lazio, noto per il suo approccio prudente e attento ai conti, ha fissato una scadenza ben precisa: l’annuncio del nuovo sponsor è previsto per il 14 ottobre, data strategica perché cade alla vigilia della presentazione ufficiale del bilancio societario. Una mossa che dimostra ancora una volta come Lotito tenga particolarmente all’equilibrio economico del club, oltre che alla sua immagine istituzionale.

L’accordo con Aeroitalia – o Aeritaly – potrebbe rappresentare un passo importante anche in termini di visibilità internazionale per la Lazio, che negli ultimi anni ha cercato di rafforzare la propria posizione non solo in campo, ma anche sul piano del marketing e dei rapporti commerciali. La scelta del partner giusto è quindi cruciale per proiettare il marchio Lazio oltre i confini italiani.

In attesa della chiusura ufficiale della trattativa, l’ambiente biancoceleste guarda con interesse alle mosse della società, consapevole che un nuovo sponsor potrebbe portare risorse utili per sostenere sia la parte sportiva che quella gestionale. Se la trattativa con Aeroitalia dovesse andare in porto, la Lazio aggiungerebbe un altro tassello alla sua crescita fuori dal campo, continuando nel solco di una gestione attenta e programmata.

Restano pochi giorni per definire tutto, ma una cosa è certa: Lotito vuole chiudere in tempo utile per presentare un bilancio solido e, magari, rilanciare l’immagine della Lazio anche sotto il profilo commerciale.