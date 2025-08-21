Lazio, ufficiale: il dato definitivo sugli abbonamenti. È il secondo miglior risultato dell’era Lotito… Strepitosi i tifosi biancocelesti

Un amore che non conosce crisi, una passione che va oltre le difficoltà del momento. La Lazio ha ufficialmente chiuso la sua campagna abbonamenti e la risposta del suo popolo è stata, ancora una volta, straordinaria. Saranno ben 29.163 i tifosi che hanno giurato fedeltà e che riempiranno i seggiolini dell’Olimpico per sostenere la squadra di Maurizio Sarri, un numero che assume un valore quasi eroico se contestualizzato in una delle estati più complesse e turbolente dell’intera era Lotito.

Nonostante un clima generale segnato da un mercato partito a rilento, dall’assenza dalle coppe europee e da un malcontento palpabile in parte della tifoseria, il popolo laziale ha lanciato un segnale inequivocabile, trasformando i dubbi in un’incredibile dichiarazione d’amore. Il dato ufficiale, comunicato dal club, non è solo un numero, ma la fotografia di un legame viscerale.

Questo risultato stabilisce il secondo miglior dato di sempre della gestione Lotito, un traguardo storico che supera le già ottime 29.036 tessere della passata stagione. Un sorpasso che sembrava impensabile solo poche settimane fa e che testimonia la volontà dei tifosi di stare al fianco della squadra proprio quando ce n’è più bisogno. Il record assoluto rimane quello della stagione 2023-24, l’anno del ritorno in Champions League con 30.333 abbonati, ma il dato attuale, raggiunto senza l’appeal della massima competizione europea, ha forse un peso specifico e un valore morale ancora maggiori.

Queste quasi trentamila voci rappresentano non solo un’iniezione di fiducia fondamentale per Sarri e per i giocatori, ma anche una risorsa economica vitale per le casse del club in una stagione priva dei ricavi internazionali. La campagna abbonamenti si è conclusa, ma la partita del tifo è appena iniziata e la Lazio sa di poter contare, come sempre, sul suo dodicesimo uomo in campo.