Lazio, ufficiale: Basic reintegrato. Ecco chi è stato tagliato… La spunta Sarri rispetto a quella che era la volontà del direttore sportivo Fabiani

Alla fine, la decisione è arrivata. A poco più di ventiquattr’ore dalla delicata sfida di campionato contro il Genoa, in casa Lazio si è risolto uno dei casi più spinosi delle ultime settimane. La società biancoceleste ha comunicato ufficialmente la reintegrazione nella lista Serie A di Toma Basic, centrocampista croato che era stato escluso a inizio stagione. A fargli spazio, come previsto, è l’infortunato Fisayo Dele-Bashiru, il cui problema fisico si è rivelato il fattore scatenante per il cambio in corsa.

La mossa, dettata dall’emergenza a centrocampo, sembra rappresentare una vittoria della linea tecnica di Maurizio Sarri sulla dirigenza. Non è un mistero che l’allenatore spingesse per avere un’opzione in più in mediana, mentre il direttore sportivo Angelo Fabiani appariva più cauto su questa soluzione, forse in attesa di capire i reali tempi di recupero di Dele-Bashiru o di valutare altre piste per il mercato di gennaio. Alla fine, l’urgenza ha prevalso, sbloccando una situazione che teneva il giocatore ai margini del progetto.

La conferma è arrivata attraverso una nota ufficiale del club, che ha formalizzato il cambio presso la Lega Serie A:

«La S.S. Lazio comunica che, a seguito dell’infortunio occorso al calciatore Fisayo Dele-Bashiru, è stata richiesta la sostituzione temporanea nella lista ufficiale depositata presso la Lega Serie A. Al suo posto è stato inserito il calciatore Toma Basic, che da oggi entra a far parte della lista disponibile per le gare ufficiali del campionato».

Per Toma Basic si apre dunque un capitolo inaspettato della sua avventura in biancoceleste. Da esubero a risorsa reintegrata, ora avrà il compito di ripagare la fiducia di Sarri e dimostrare sul campo di poter essere un elemento prezioso per la Lazio.