Lazio U17: Daniele Lulaj convocato dalla Nazionale Albanese! I dettagli

Lazio U17: l’attaccante biancoceleste Daniele Lulaj è stato convocato dalla Nazionale Albanese U17! Tutti i dettagli

È iniziato domenica 31 agosto il Campionato Nazionale Under 17 e, nonostante la sconfitta d’esordio contro il Bari, alcuni giovani talenti della Lazio hanno già attirato l’attenzione degli addetti ai lavori. Tra questi spicca Daniele Lulaj, attaccante classe 2009, che ha ricevuto la sua prima convocazione ufficiale con la Nazionale Albanese Under 17.

La chiamata è arrivata direttamente al Centro Sportivo di Formello, quartier generale biancoceleste. Lulaj, punta rapida e dotata di ottimo fiuto del gol, vestirà per la prima volta la maglia del proprio Paese d’origine, un traguardo importante per un calciatore che sta crescendo nel vivaio laziale.

La giovane aquila sarà impegnata dal 3 al 9 Settembre nella ‘Syrenka Cup’. Torneo internazionale estivo dove la Nazionale Albanese sarà contrapposta ai pari età di Romania, Norvegia ed i padroni di casa della Polonia. Nella sfida contro la Romania, Lulaj sfiderà un altro giocatore della Lazio, più precisamente, Alexandru Miloiu.

Continuano le soddisfazioni al quartier generale biancoceleste, è in continua crescita il numero dei `lazionali`.

Negli ultimi anni, il numero dei cosiddetti “lazionali” – giovani calciatori della Lazio convocati dalle rispettive selezioni nazionali – è in costante aumento. Un segnale del lavoro mirato svolto dallo staff tecnico e dagli allenatori del settore giovanile, che puntano non solo ai risultati, ma anche alla crescita individuale dei ragazzi.