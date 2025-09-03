 Lazio U17: Daniele Lulaj convocato dalla Nazionale Albanese! I dettagli
Kone Lazio Primavera

Lazio U17: l’attaccante biancoceleste Daniele Lulaj è stato convocato dalla Nazionale Albanese U17! Tutti i dettagli

È iniziato domenica 31 agosto il Campionato Nazionale Under 17 e, nonostante la sconfitta d’esordio contro il Bari, alcuni giovani talenti della Lazio hanno già attirato l’attenzione degli addetti ai lavori. Tra questi spicca Daniele Lulaj, attaccante classe 2009, che ha ricevuto la sua prima convocazione ufficiale con la Nazionale Albanese Under 17.

La chiamata è arrivata direttamente al Centro Sportivo di Formello, quartier generale biancoceleste. Lulaj, punta rapida e dotata di ottimo fiuto del gol, vestirà per la prima volta la maglia del proprio Paese d’origine, un traguardo importante per un calciatore che sta crescendo nel vivaio laziale.

IL COMUNICATO – Domenica 31 Agosto è iniziato il campionato Nazionale Under 17 e, nonostante la sconfitta con il Bari,  non passano inosservate le prestazioni di alcuni giovani aquilotti.  Al Centro Sportivo di Formello squilla il telefono,  la chiamata è per Daniele Lulaj ed arriva dalla Nazionale albanese U17. L`attaccante biancoceleste classe 2009 risponde, per la prima volta, alla convocazione del proprio Paese. 

La giovane aquila sarà impegnata dal 3 al 9 Settembre nella ‘Syrenka Cup’. Torneo internazionale estivo dove la Nazionale Albanese sarà contrapposta ai pari età di Romania, Norvegia ed i padroni di casa della Polonia. Nella sfida contro la Romania, Lulaj sfiderà un altro giocatore della Lazio, più precisamente, Alexandru Miloiu. 

Continuano le soddisfazioni al quartier generale biancoceleste, è in continua crescita il numero dei `lazionali`.

Negli ultimi anni, il numero dei cosiddetti “lazionali” – giovani calciatori della Lazio convocati dalle rispettive selezioni nazionali – è in costante aumento. Un segnale del lavoro mirato svolto dallo staff tecnico e dagli allenatori del settore giovanile, che puntano non solo ai risultati, ma anche alla crescita individuale dei ragazzi.

