Lazio, tutti i nomi accostati ai biancocelesti negli ultimi giorni: il riassunto delle trattative dei capitolini

Condividi via email

Lazio, tutte le trattative aperte sul tavolo degli affari di Fabiani e di Lotito: ecco le ultime da Formello sul calciomercato

La Lazio sta provando a dare profondità ad una squadra che, nel prossimo anno, dovrà lottare per i vertici della classifica. Per farlo però sarà giustamente necessario trovare nuovi giocatori per avere più carte da giocare nel corso della prossima Serie A.

Stando infatti a quello che è stato riportato dall’edizione odierna del Corriere dello Sport ieri c’è stata una chiamata tra presidente, tecnico e direttore sportivo, per discutere circa i temi di mercato e i nomi dei giocatori.

Per ora infatti tra i terzini tenuto sott’occhio ci sono Fabiano Parisi (Fiorentina), Emerson Palmieri (West Ham) e Ben Chilwell (Crystal Palace), mentre per la linea di centrocampo sono tenuti sotto stretto controllo Ruben Loftus-Cheek (Milan), Giovanni Fabbian (Bologna, seguito anche dalla Fiorentina) e Tommaso Fazzini (Empoli, nel mirino di Bologna e Torino).