Lazio in Turchia: Sollecitazioni in aumento e minutaggio per i titolari di Sarri - Lazio News 24

La Lazio di Maurizio Sarri e cominciano le sollecitazioni da parte della squadra biancoceleste



Il mini-ritiro in Turchia rappresenta un’escalation significativa nell’intensità della preparazione della Lazio. Come sottolinea il Corriere dello Sport, i cinque giorni in trasferta saranno dedicati a proseguire e approfondire i discorsi atletici e tattici iniziati a Formello. La squadra si è messa alle spalle le prime due settimane di sedute, che hanno “imballato le gambe e annebbiato la testa” con l’amichevole contro l’Avellino, vinta solo nel recupero grazie al rigore di Guendouzi. Adesso, le sollecitazioni in gara aumenteranno, e si comincerà a “fare sul serio” contro avversarie più toste e, probabilmente, più avanti dal punto di vista fisico.

Per il Fenerbahce, l’avversario di domani, la sfida contro la Lazio sarà l’ultimo test prima del via ufficiale della loro stagione. José Mourinho esordirà il 6 agosto in casa del Feyenoord per l’andata del terzo turno di qualificazioni per la Champions League, e tre giorni dopo debutterà in campionato in casa con l’Alanyaspor. Questo scenario implica che il coefficiente di difficoltà delle partite estive della Lazio aumenterà di colpo. Di conseguenza, Sarri farà salire anche il minutaggio dei suoi potenziali titolari. Nelle prime due uscite contro la Primavera e l’Avellino, il tecnico aveva stravolto la formazione schierata all’intervallo per distribuire equamente lo spazio tra tutti i calciatori. Per la partita di domani contro il Fenerbahce, invece, è programmata circa un’ora di gioco per chi verrà schierato dall’inizio, un chiaro segnale di come la preparazione stia entrando nel vivo.