Lazio, tre rientri pesanti dopo la sosta: loro tre sono pronti a rinforzare la rosa di Sarri

Lazio, ecco tre rientri pesanti dopo la sosta: questi tre calciatori sono pronti a rinforzare la rosa di Maurizio Sarri. Tutti i dettagli

La Lazio di Maurizio Sarri, reduce da un’estate senza nuovi acquisti, si prepara a ripartire dopo la sosta con tre “nuovi” innesti interni. Si tratta di Alessio Romagnoli, Matías Vecino e Gustav Isaksen, tre titolari che finora il tecnico toscano non ha potuto schierare e che rappresentano rinforzi fondamentali per il prosieguo della stagione.

Romagnoli, leader della difesa

Il primo a rientrare sarà Alessio Romagnoli, 29 anni, centrale difensivo e punto di riferimento della retroguardia biancoceleste. Soprannominato “il ministro della difesa”, ha saltato le prime due giornate per squalifica, ma è in perfette condizioni fisiche. Sostituito con buoni risultati da Provstgaard, Romagnoli resta però imprescindibile per Sarri: guida la linea difensiva, interpreta al meglio le richieste tattiche dell’allenatore e ha sempre garantito rendimento elevato nel triennio biancoceleste. Il suo rientro avverrà a pochi giorni dal derby, partita che per lui ha un significato speciale.

Isaksen, rientro graduale

Gustav Isaksen, 23 anni, esterno offensivo danese, non disputa una gara ufficiale da oltre tre mesi a causa della mononucleosi che lo ha costretto a saltare l’intera preparazione estiva. Tornato ad allenarsi in gruppo da pochi giorni, sarà reinserito gradualmente, inizialmente con spezzoni di partita. Sarri lo considera comunque un titolare e punta molto sulla sua velocità e capacità di saltare l’uomo per dare imprevedibilità all’attacco.

Vecino, esperienza in mezzo al campo

Per Matías Vecino, 33 anni, centrocampista uruguaiano, servirà ancora un po’ di pazienza. Un problema muscolare lo ha fermato prima dell’esordio in campionato e non è ancora pronto per giocare 90 minuti. Il rientro in gruppo è atteso nei prossimi giorni, con l’obiettivo di essere in panchina il 14 settembre a Reggio Emilia. La sua duttilità – può ricoprire tutti i ruoli del centrocampo – e la sua esperienza internazionale saranno preziose in un reparto dove le alternative non abbondano.

Un triplo rinforzo per Sarri

Il ritorno di questi tre giocatori offre a Maurizio Sarri, 65 anni, allenatore noto per il suo calcio organizzato e offensivo, nuove soluzioni in ogni reparto. Difesa, centrocampo e attacco ritroveranno pedine chiave, aumentando qualità, personalità e profondità della rosa. Per la Lazio, che punta a ritrovare continuità di risultati, si tratta di un vero e proprio mercato… a costo zero.