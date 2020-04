Lazio tra i migliori tridenti di Europa: la classifica

Lazio, il tridente di mister Inzaghi formato da Correa, Caicedo e Immobile è il terzo migliore d’Europa

Il calcio è fermo, le sue sorti sono ancora incerte ma quanto fatto fino alla pausa non può essere cancellato. Fino all’arrivo del coronavirus il tridente formato da Immobile, Caicedo è Correa era certamente il migliore in Italia e quasi anche in Europa.

Meglio dei tre biancocelesti (42 reti in totale), come riporta Sky Sport, solo il trio del Psg Mbappè, Icardi, Neymar con 43 gol totali e Lewandowski, Serge Gnabry, Philippe Coutinho del Bayern Monaco con 44 reti.