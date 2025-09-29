Lazio tra contestazione e ambiente: il dato della campagna abbonamenti fa abbastanza riflettere - Lazio News 24

Campagna abbonamenti Lazio 2025-2026: quasi 30 mila tessere sottoscritte, seconda miglior cifra dell’era Lotito

La campagna abbonamenti della Lazio per la stagione 2025-2026 sta registrando numeri di grande rilievo. Come riportato dall’edizione odierna del Corriere dello Sport, dopo la riapertura delle vendite dei tagliandi, in appena quattro giorni si sono aggiunte quasi 500 nuove sottoscrizioni agli abbonamenti già venduti. Questo incremento ha portato il totale complessivo a circa 29.663 tessere sottoscritte.

Si tratta di un risultato importante, che rappresenta il secondo miglior dato in assoluto dell’era Lotito alla guida del club biancoceleste. Un segnale chiaro della passione e della fedeltà che i tifosi della Lazio continuano a mostrare verso la squadra, nonostante le difficoltà e le sfide affrontate negli ultimi anni.

La società capitolina ha messo in campo una strategia efficace per stimolare i propri supporter a tornare allo stadio, con offerte e agevolazioni dedicate a chi ha voluto rinnovare o sottoscrivere l’abbonamento per seguire dal vivo le gare casalinghe della Lazio. Il pubblico si è dimostrato sensibile e pronto a sostenere la squadra, contribuendo a creare un’atmosfera carica di entusiasmo.

A rafforzare ulteriormente questa testimonianza di attaccamento dei tifosi c’è anche la notizia del tutto esaurito nel settore ospiti per la trasferta a Genova. Un segnale evidente che il supporto biancoceleste non conosce confini e che la tifoseria si muove in massa anche per sostenere la squadra lontano da casa.

Questi dati confermano quanto la Lazio rappresenti ancora un punto di riferimento nel calcio italiano, non solo per i risultati sul campo ma anche per la sua base di tifosi appassionati e fedeli. L’alta partecipazione alla campagna abbonamenti e l’entusiasmo per le trasferte sottolineano il forte legame emotivo che unisce la squadra ai suoi sostenitori.

In conclusione, la stagione 2025-2026 si apre con numeri importanti per la Lazio sul fronte del tifo, un patrimonio prezioso che può rappresentare una spinta fondamentale per il percorso della squadra nei prossimi mesi. Con quasi 30 mila abbonati e il pienone negli stadi, la Lazio può guardare con fiducia alle sfide che la attendono, forte di un pubblico caloroso e partecipe.