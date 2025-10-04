Lazio, col Torino traguardo storico per Sarri in biancoceleste: e arriva proprio contro Baroni! Per il tecnico biancoceleste sarà un po’ la partita del destino

Un intreccio di destini, quasi un romanzo. La sfida tra Lazio e Torino è, prima di tutto, la storia di Maurizio Sarri e Marco Baroni. Se il Comandante non si fosse dimesso nel marzo 2024, Baroni non sarebbe mai arrivato a Roma. E se quest’ultimo non avesse lasciato il club a giugno, Sarri non sarebbe tornato. Oggi si ritrovano di fronte, a ruoli invertiti: Baroni in bilico sulla panchina del Torino, Sarri alla disperata ricerca di una vittoria per dare un senso alla sua seconda avventura biancoceleste.

Per il tecnico toscano, la partita di oggi è anche un traguardo storico: sarà la sua 300ª panchina in Serie A. Un percorso straordinario, come testimoniano le statistiche citate dal Corriere dello Sport: 167 vittorie e una media punti vicina al 2. Un traguardo che Sarri celebra però in silenzio, avendo saltato ancora una volta la conferenza stampa della vigilia per concentrarsi su un’emergenza che non accenna a placarsi.

La lista degli indisponibili è un bollettino di guerra. All’ultimo minuto si è aggiunto anche il capitano, Mattia Zaccagni, fermato da un problema muscolare. La sua assenza si somma a quelle pesantissime di Guendouzi (squalificato), Rovella, Vecino, Dele-Bashiru, Marušić e Pellegrini. Una situazione che impone scelte obbligate, come il ritorno da titolare di Nuno Tavares, chiamato a una prova di riscatto dopo le polemiche.

Sarri, però, non cerca alibi. In un momento così, ha ribadito che più del modulo conta lo spirito. E un dato conforta il tecnico: la sua Lazio è la seconda squadra del campionato per duelli vinti. È il segnale di una squadra che lotta, forse meno bella del solito, ma più concreta. Contro il Torino, l’obiettivo non è solo vincere per spezzare una serie di record negativi (due vittorie di fila mancano da febbraio), ma dimostrare di aver trasformato l’emergenza in una nuova, feroce, forza.