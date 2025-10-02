Lazio Torino, continua l'emergenza tra infortuni e nuovi ko. I dubbi in vista del match - Lazio News 24

Lazio Torino, Baroni in emergenza: Ismajli out, Anjorin e Biraghi in dubbio

Si avvicina la sfida tra Lazio e Torino, in programma allo Stadio Olimpico, ma per il tecnico granata Marco Baroni non arrivano buone notizie. Come confermato dall’edizione odierna del Corriere dello Sport, il difensore Ardian Ismajli è costretto a fermarsi a causa di una distrazione parziale del muscolo semitendinoso della coscia destra. L’infortunio, rimediato nella recente trasferta contro il Parma, mette seriamente a rischio la sua presenza nel match contro la Lazio.

Non è un periodo semplice per il Torino: oltre ai risultati altalenanti, che hanno riacceso i dubbi sulla posizione di Baroni, ora si aggiungono anche i problemi fisici di alcuni elementi chiave della rosa. Ismajli, che ha rappresentato un punto fermo della difesa granata nelle ultime settimane, è ora in forte dubbio per la sfida contro i biancocelesti, un’assenza che complicherebbe non poco i piani dell’allenatore.

Anche Biraghi, altro elemento importante per gli equilibri difensivi, non è al meglio della condizione. Il terzino sinistro sta gestendo un fastidio muscolare e resta da valutare nei prossimi allenamenti. Nel frattempo, Tino Anjorin continua il lavoro differenziato: il centrocampista inglese non sarà a disposizione per Lazio Torino, ma potrebbe rientrare in gruppo dopo la sosta.

L’infermeria granata, dunque, si riempie in un momento delicato della stagione, proprio mentre il calendario propone una trasferta complicata come quella contro la Lazio. I biancocelesti, reduci da prestazioni altalenanti ma sempre pericolosi tra le mura amiche, potrebbero approfittare delle defezioni granata per imporre il proprio gioco e portare a casa un risultato importante.

La sfida Lazio Torino si preannuncia quindi non solo come un test fondamentale per la classifica, ma anche come uno snodo chiave per il futuro di Baroni, la cui panchina comincia a scricchiolare dopo la brutta battuta d’arresto subita al “Tardini”.

Sarà fondamentale capire nelle prossime ore l’evoluzione dell’infortunio di Ismajli: gli esami strumentali chiariranno l’entità del problema e i tempi di recupero. Intanto, il Torino prepara una delle trasferte più difficili dell’anno, con l’incognita delle assenze e la pressione crescente attorno alla squadra.