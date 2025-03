Lazio Torino, svelato un dato che accomuna le due squadre

Lazio Torino, in prossimità della partita di lunedì sera è stato svelato un curioso dato che accomuna entrambe le due compagini: ecco di che si tratta

Finalmente ci siamo l’attesa sta per finire, lunedì la Lazio torna finalmente in campo dopo la sosta per gli impegni delle Nazionali, ed è pronta a rimettersi in gioco per la corsa Champions.

Il primo avversario da affrontare per i biancocelesti sarà il Torino di Vanoli, e secondo quanto viene riportato dal Corriere dello Sport, le due squadre hanno una similitudine molto curiosa che le accomuna. Si tratta delle reti da punizione indiretta, con i granata che hanno collezionato ben 4 reti di cui una proprio con Coco nel match d’andata, mentre le aquile sono ferme a quota 3