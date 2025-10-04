Lazio Torino, Sarri non parla nel post gara della sfida di Serie A: ecco il motivo

Lazio Torino, il tecnico dei biancocelesti Maurizio Sarri non parla nel post gara della sfida di Serie A: ecco svelato il motivo

La Lazio lascia l’Olimpico con un pareggio che sa di occasione sprecata. Contro il Torino, la squadra biancoceleste ha chiuso sul 3-3 una partita ricca di emozioni, gol e ribaltamenti di fronte. Un risultato che non soddisfa né i tifosi né lo staff tecnico, soprattutto per come si era messa la gara.

Al termine del match, però, è arrivata una sorpresa: l’allenatore della Lazio, Sarri non si è presentato né ai microfoni di Dazn né a quelli di Lazio Style Channel, né tantomeno in sala stampa per la consueta conferenza post-partita.

A spiegare il motivo dell’assenza è stato Marco Ianni, viceallenatore biancoceleste, già noto per la sua esperienza come collaboratore tecnico in diverse panchine di Serie A. Intervistato da Dazn, Ianni ha chiarito che il tecnico toscano non si è sentito bene durante e dopo la partita, accusando alcuni giramenti di testa. Per questo motivo ha preferito non esporsi pubblicamente e lasciare al suo vice il compito di commentare la prestazione della squadra.