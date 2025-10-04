Lazio Torino 3-3: succede di tutto, Cataldi nel recupero evita la sconfitta - Lazio News 24

News
Lazio Torino 3-3: succede di tutto, Cataldi nel recupero evita la sconfitta
All’Olimpico il match valido per la 6ª giornata di Serie A Lazio Torino: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE
La cronaca, sintesi e diretta LIVE della partita Lazio Torino valevole per la 6ª giornata del campionato di Serie A Enilive 2025/2026.
LAZIO TORINO CRONACA E DIRETTA LIVE: SEGUI QUI IL MATCH
LAZIO (4-4-2): Provedel; Hysaj, Gila, Romagnoli, Tavares; Cancellieri, Cataldi, Basic, Pedro; Dia, Castellanos. Allenatore: Maurizio Sarri.
TORINO (4-3-2-1): Israel; Pedersen, Coco, Maripan, Lazaro; Csadei, ASllani, Tameze; Ngonge, Simone; Vlasic. Allenatore: Marco Baroni.