 Lazio Torino 3-3: succede di tutto, Cataldi nel recupero evita la sconfitta - Lazio News 24
Lazio Torino 3-3: succede di tutto, Cataldi nel recupero evita la sconfitta

All’Olimpico il match valido per la 6ª giornata di Serie A Lazio Torino: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE

La cronaca, sintesi e diretta LIVE della partita Lazio Torino valevole per la 6ª giornata del campionato di Serie A Enilive 2025/2026.

LAZIO TORINO CRONACA E DIRETTA LIVE: SEGUI QUI IL MATCH

LAZIO (4-4-2): Provedel; Hysaj, Gila, Romagnoli, Tavares; Cancellieri, Cataldi, Basic, Pedro; Dia, Castellanos. Allenatore: Maurizio Sarri.

TORINO (4-3-2-1): Israel; Pedersen, Coco, Maripan, Lazaro; Csadei, ASllani, Tameze; Ngonge, Simone; Vlasic. Allenatore: Marco Baroni.

