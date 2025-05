Lazio, stilata la classifica dei migliori centrocampisti della Serie A: c’è anche un biancoceleste

Condividi via email

Lazio, un centrocampista è tra i migliori 10 di Serie A per media voto. Scopriamo insieme di chi si tratta

Nonostante un piazzamento deludente, sono molti i calciatori della Lazio ad aver convinto quest’anno. Ci sono state molte sorprese, come Nuno Tavares e Nicolò Rovella, ma anche diverse conferme: tra tutti Matteo Guendouzi ed il capitano Mattia Zaccagni. E’ proprio l’ex Verona a figurare nella classifica stilata da TuttoMercatoWeb, in cui tutti i centrocampisti della Serie A sono stati classificati in base al proprio rendimento stagionale.

Di seguito la classifica completa:

1. Scott McTominay (Napoli) 6.56

2. Nico Paz (Como) 6.50

3. Alexis Saelemaekers (Roma) 6.43

4. Riccardo Orsolini (Bologna) 6.41

5. Francisco Conceição (Juventus) 6.40

6. Nicolò Barella (Inter) 6.39

7. Mattia Zaccagni (Lazio) 6.30

8. Éderson (Atalanta) 6.29

9. Tino Anjorin (Empoli) 6.29

10. Tijjani Reijnders (Milan) 6.28