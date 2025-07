I top e i flop della Lazio contro il Fenerbahçe: tra certezze e incertezze

Lazio, i migliori e i peggiori in campo nella sconfitta contro il Fenerbahce: la coppia Gila-Provstgaard funziona, male il centrocampo

L’amichevole tra Fenerbahçe e Lazio, terminata 1-0 per i turchi, ha offerto spunti interessanti sui singoli, evidenziando chi è già in buona condizione e chi deve ancora trovare la giusta intesa. Come analizzato da La Gazzetta dello Sport, tra i migliori in campo spiccano due difensori, simbolo di una fase difensiva che, nonostante il risultato, ha mostrato solidità.

Gila si è confermato puntuale e preciso in ogni intervento. Lo spagnolo sembra già in forma campionato, dimostrando un’ottima condizione fisica e una grande capacità di lettura del gioco. La sua prestazione rassicura Sarri, soprattutto in vista dell’inizio della Serie A. Al suo fianco, Oliver Provstgaard continua a crescere e a convincere partita dopo partita. Il giovane danese ha mostrato progressi costanti, confermando le aspettative riposte in lui e rafforzando l’idea di poter diventare un elemento importante per la retroguardia biancoceleste.

D’altra parte, ci sono stati anche alcuni “flop”. Matteo Guendouzi, nonostante una prestazione complessivamente inappuntabile per generosità e spirito, si è reso protagonista di un errore davvero imperdonabile in occasione del gol del Fenerbahçe. Il suo retropassaggio sbagliato ha spianato la strada alla rete avversaria, macchiando una prova altrimenti sufficiente. Anche Dele-Bashiru ha faticato a trovare la sua dimensione. Pur dimostrando grande generosità e impegno, il nigeriano non si trova ancora a suo agio nel ruolo di mezzala, un esperimento tattico su cui Sarri sta insistendo, ma che richiede ancora tempo per dare i frutti sperati. Questi segnali indicano che, sebbene la difesa mostri già buoni segnali, il centrocampo e l’attacco necessitano ancora di ampi margini di miglioramento per raggiungere la piena efficienza voluta dal tecnico.