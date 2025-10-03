Lazio, toccante iniziativa da parte della società. Arriva il comunicato ufficiale - Lazio News 24

Lazio in prima linea per la prevenzione del tumore al seno: fiocco rosa sui canali ufficiali

Nel mese di ottobre, tradizionalmente dedicato alla prevenzione del tumore al seno, la Lazio sceglie di fare la sua parte con un’iniziativa dal forte valore simbolico e sociale. Il club biancoceleste ha infatti deciso di aderire alla campagna di sensibilizzazione adottando il fiocco rosa all’interno delle proprie grafiche digitali ufficiali.

L’annuncio arriva direttamente dal sito del club, attraverso un comunicato che sottolinea la volontà della Lazio di usare la propria visibilità per veicolare messaggi importanti, andando oltre il calcio giocato. Una scelta significativa, che si inserisce nel più ampio impegno della società in tema di responsabilità sociale.

Il comunicato ufficiale della Lazio: «Prevenzione e diagnosi precoce strumenti fondamentali»

Nel comunicato si legge:

«Ottobre è il mese dedicato alla prevenzione del tumore al seno e la S.S. Lazio scende in campo al fianco di questa battaglia di sensibilizzazione, adottando il fiocco rosa su alcune delle grafiche diffuse attraverso i propri canali digitali ufficiali.

Un gesto semplice ma di grande valore simbolico, con cui il club intende ricordare a tutti l’importanza della prevenzione e della diagnosi precoce: strumenti fondamentali nella lotta contro una delle malattie più diffuse e impattanti».

La Lazio, attraverso questo gesto, lancia un messaggio chiaro: la prevenzione salva la vita. Il fiocco rosa diventa così non solo un simbolo di solidarietà nei confronti di chi sta combattendo questa malattia, ma anche un invito concreto a non rimandare controlli e visite mediche.

Lazio, il calcio al servizio della comunità

La partecipazione della Lazio a questa importante campagna di sensibilizzazione conferma ancora una volta l’attenzione del club verso le tematiche sociali. Non è la prima volta che la società capitolina utilizza la propria immagine per promuovere valori come la salute, la solidarietà e la consapevolezza.

«Con questa iniziativa – conclude il comunicato – la S.S. Lazio conferma il proprio impegno nelle campagne di responsabilità sociale, mettendo la forza e la voce del calcio al servizio di messaggi che vanno ben oltre il campo da gioco».

Una bella pagina, scritta dalla Lazio, che dimostra come lo sport possa e debba avere anche una funzione educativa e civile.