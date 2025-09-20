Ultras Lazio, scoppia l'indagine: indagati questi calciatori. La situazione - Lazio News 24

Lazio nel mirino della DDA: sentiti Immobile, Romagnoli, Provedel e Pellegrini

Dopo le recenti indagini che hanno coinvolto Milan e Inter, anche la Lazio finisce sotto la lente della magistratura. Secondo quanto riportato da Il Domani, la Direzione Distrettuale Antimafia di Roma ha aperto un’inchiesta riguardante il mondo ultras biancoceleste, e nell’ambito delle indagini sono stati ascoltati quattro calciatori della Lazio, tra cui il capitano Ciro Immobile.

L’indagine nasce da approfondimenti su alcuni settori radicali della curva nord, un tempo sotto la guida di Fabrizio Piscitelli, detto “Diabolik”, ucciso il 7 agosto 2019 al Parco degli Acquedotti. L’obiettivo dell’inchiesta è ricostruire eventuali pressioni o affari tra il mondo ultras e l’ambiente della prima squadra della Lazio, al fine di comprendere se ci siano stati tentativi di condizionamento o minacce.

Il lavoro investigativo, condotto dai carabinieri del Nucleo Investigativo di Roma, si è concentrato sui rapporti tra tifosi organizzati e società, coinvolgendo in qualità di persone informate sui fatti diversi giocatori attualmente in rosa. Oltre a Immobile, sono stati ascoltati anche Alessio Romagnoli, Ivan Provedel e Luca Pellegrini, tutti elementi di spicco della Lazio. Nessuno di loro risulta indagato, ma i loro racconti sono stati ritenuti fondamentali per chiarire alcune dinamiche.

Durante gli interrogatori, che in alcuni casi si sono protratti per oltre un’ora, ai tesserati della Lazio sarebbero state mostrate fotografie e altro materiale utile a individuare soggetti o contesti sospetti. Il contenuto delle audizioni rimane però riservato, così come le prove finora raccolte. L’indagine è seguita dai magistrati Francesco Cascini e Francesco Gualtieri, titolari del fascicolo.

In casa Lazio, la notizia è stata accolta con comprensibile attenzione. La società non ha rilasciato dichiarazioni ufficiali, ma si mostra vigile e collaborativa, pronta a tutelare l’integrità del club e dei suoi tesserati. In un momento già delicato sul piano sportivo, l’ambiente biancoceleste si ritrova ora a gestire anche un fronte giudiziario di non poco conto.

La Lazio, già concentrata sul campo e sugli obiettivi stagionali, dovrà ora affrontare con lucidità anche questo aspetto extracalcistico, che potrebbe influire sul clima generale all’interno dello spogliatoio e tra i tifosi.