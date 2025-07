Lazio, la passione non conosce limiti! I dati registrati per quanto riguarda gli abbonamenti - Lazio News 24

Lazio, la passione dei tifosi non si ferma: già oltre 26.000 abbonamenti venduti. La situazione attuale

La Lazio continua a ricevere una risposta straordinaria dal proprio pubblico. Come riportato nell’edizione odierna del Corriere dello Sport, l’entusiasmo dei tifosi biancocelesti non accenna a diminuire: la Curva Nord è già completamente esaurita, così come alcuni settori della Tribuna Tevere. Un segnale forte e chiaro di attaccamento alla maglia, che non è passato inosservato nemmeno a Maurizio Sarri. L’allenatore della Lazio, in conferenza stampa, ha voluto ringraziare pubblicamente il popolo laziale, sottolineando quanto il supporto costante rappresenti una motivazione in più per affrontare al meglio la stagione 2025/2026.

Il dato attuale parla chiaro: sono oltre 26.000 le tessere sottoscritte dai tifosi della Lazio, un risultato che certifica il successo della campagna abbonamenti. Questo piazza la stagione 2025/2026 tra le cinque migliori dell’era Lotito in termini di adesione. Nella storia recente, solo in quattro occasioni la Lazio ha fatto registrare numeri superiori: nel 2004/2005 con 28.731 abbonamenti, nel 2022/2023 con 26.193, nel 2023/2024 con 30.033 e nel 2024/2025 con 29.036 tessere.

Ma il dato più interessante è che manca ancora un mese all’inizio del nuovo campionato di Serie A. Questo significa che la Lazio ha ampi margini per migliorare ulteriormente il numero di abbonamenti, con l’obiettivo di superare anche il record recente. La società biancoceleste spera in una crescita continua nelle prossime settimane, alimentata anche dagli ultimi movimenti di mercato e dalla voglia di tornare protagonisti.

Sarri, che rappresenta ormai un punto di riferimento per l’ambiente Lazio, non nasconde le sue aspettative: il tecnico sogna un Olimpico pieno, un vero “bagno di folla” che possa spingere la squadra fin dal primo minuto della nuova stagione. L’unità tra società, squadra e tifosi rappresenta un valore fondamentale nel progetto Lazio, e il sostegno incondizionato dei sostenitori lo dimostra.

Il legame tra la Lazio e il suo popolo si conferma dunque forte, viscerale, capace di resistere a ogni difficoltà. In un’epoca dove la passione spesso vacilla, la Lazio risponde con i numeri e, soprattutto, con il cuore.