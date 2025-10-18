Lazio, tifosi pazzeschi: vanno oltre la rabbia. Sold out a Bergamo. E contro la Juventus… Le ultime sui tagliandi venduti

Esiste un legame che travalica le difficoltà del momento, che ignora le polemiche, le gaffe diventate virali sui social network e le incomprensioni con la società. È l’amore viscerale dei tifosi per la Lazio, un rapporto oggi complesso, intriso di rabbia per la situazione attuale ma anche di fedeltà incrollabile. Una passione che ora, più che mai, è chiamata a fare la differenza.

Per la squadra biancoceleste, infatti, si apre una settimana che si preannuncia “infernale”, un doppio snodo cruciale per il destino della stagione. Si comincia domani con la temibile trasferta di Bergamo contro l’Atalanta, e si prosegue con il big match all’Olimpico contro la Juventus. Due partite da cui la Lazio cerca risposte e una svolta, e in cui non sarà sola.

Il popolo laziale, come da tradizione, ha risposto con i fatti. Per la sfida di domani alla New Balance Arena di Bergamo, il settore ospiti è andato polverizzato in poche ore: 1.304 biglietti venduti, per un ennesimo sold-out in trasferta che testimonia una passione senza pause, anche nei periodi più bui.

L’attenzione si sposterà poi sul ritorno a casa. Per la sfida alla corazzata bianconera guidata da Tudor, in programma domenica 26 ottobre alle 20.45, la mobilitazione è già iniziata. Come riporta il Corriere dello Sport, sono già stati staccati oltre 15mila biglietti. Questi si andranno ad aggiungere alla solida base dei 26mila abbonati (calcolando a parte gli “Aquilotti”, che possono acquistare tagliandi aggiuntivi), preparando il terreno per un Olimpico pronto a spingere i propri giocatori oltre l’ostacolo.