Lazio, pronto il secondo test estivo contro l’Avellino al Memorial Criscitiello. Le ultime sulle formazioni

Lazio, manca poco al secondo test estivo contro l’Avellino al Memorial Criscitiello. Le ultime sulle formazioni delle due squadre

La Lazio continua la propria preparazione estiva con il secondo test stagionale in programma sabato 26 luglio allo stadio Benito Stirpe di Frosinone, dove affronterà l’Avellino nel Terzo Memorial Sandro Criscitiello. Dopo l’amichevole interna contro la squadra Primavera, il club capitolino si prepara a misurarsi con un avversario professionistico, con l’obiettivo di valutare condizione fisica e schemi tattici in vista della nuova stagione.

In panchina Maurizio Sarri, tecnico esperto e noto per il suo gioco offensivo basato sul possesso palla, potrebbe optare per Ivan Provedel tra i pali. Il portiere classe ’94 è reduce da un’ottima stagione, ma resta aperta la sfida con Christos Mandas, giovane greco in rampa di lancio.

Difesa e centrocampo: conferme e possibili novità

Il reparto arretrato dovrebbe vedere al centro la coppia formata da Mario Gila, difensore spagnolo ex Real Madrid Castilla, e il giovane danese Frederik Provstgaard, autore di buone prestazioni nei primi allenamenti. Sulle corsie laterali potrebbero agire Adam Marušić, esterno montenegrino affidabile in entrambe le fasi, e Nuno Tavares, terzino portoghese dal grande potenziale fisico.

In mediana, Danilo Cataldi — regista romano e punto fermo della squadra — è favorito su Nicolò Rovella per affiancare l’ex Marsiglia Mattéo Guendouzi e il promettente Tom Dele-Bashiru, arrivato dall’Inghilterra con buone aspettative. Più indietro nelle gerarchie Matías Vecino, uruguaiano di esperienza internazionale.

Attacco: tante soluzioni per Sarri

Nel reparto offensivo, Alessio Cancellieri sembra in vantaggio su Tijjani Noslin per il ruolo di esterno destro, complice il suo eurogol segnato contro la Primavera. Al centro dell’attacco scalpita Valentín Castellanos, attaccante argentino abile nei movimenti senza palla, mentre a sinistra dovrebbe partire Pedro Rodríguez, veterano spagnolo ex Barcellona e Chelsea.

Le condizioni di Boulaye Dia, ancora alle prese con problemi alla caviglia, saranno monitorate nei prossimi giorni. Per Mattia Zaccagni, fantasista offensivo, si prospetta un impiego a gara in corso. Out l’esterno danese Gustav Isaksen, fermato dalla mononucleosi.

AVELLINO (4-3-1-2): Pane; Todisco, Manzi, Frascatore, Milani; Gyabuaa, Palumbo, Armellino; D’Andrea; Panico, Lescano. All.: Biancolino.

LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Gila, Provstgaard, Nuno Tavares; Guendouzi, Cataldi, Dele-Bashiru; Cancellieri, Castellanos, Pedro. All.: Sarri.