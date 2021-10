Calori e i suoi ragazzi a caccia di riscatto: attesa per la gara con la Ternana

Calori e la sua Lazio primavera vogliono riscattare la brutta sconfitta contro la Salernitana: al Fersini arriva la Ternana

La Lazio primavera di Calori è pronta a ripartire. Dopo la pesante sconfitta di settimana della settimana scorsa contro la Salernitana, i giovani biancocelesti sono a caccia del riscatto e attendono al Fersini la Ternana.

Come riporta il Corriere dello Sport, l’obiettivo della Lazio è sempre lo stesso. ovvero la promozione in Primavera 1. Per centrare l’obiettivo c’è solo un modo: vincere il campionato. Al momento gli uomini di Calori condividono il primo posto con Frosinone, Ascoli, Pisa e Benevento. La lotta si preannuncia agguerrita.