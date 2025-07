Lazio, termina la prima e unica sessione di allenamento odierna per i biancocelesti. Il report

Lazio, terminata da pochi minuti la prima e unica sessione di allenamento odierna per i biancocelesti. Il report della giornata

La Lazio ha concluso oggi l’unica sessione di allenamento prevista, in vista del match di sabato sera contro l’Avellino, valido per il calendario estivo e in programma alle 20:30 presso lo stadio Benito Stirpe di Frosinone. Il tecnico Maurizio Sarri, noto per il suo stile tattico meticoloso e il gioco offensivo, avrà domani la sua presentazione ufficiale a Formello alle ore 18:00.

Assenze importanti e lavoro differenziato

Continua l’emergenza in casa biancoceleste sul fronte infortuni. Assente ancora il norvegese Gustav Isaksen, esterno offensivo classe 2001, bloccato dalla mononucleosi. A lui si aggiungono il difensore centrale francese Samuel Gigot e l’attaccante senegalese Boulaye Dia, quest’ultimo alle prese con fastidi alla caviglia.

Durante la seduta odierna, alcuni titolari hanno svolto un lavoro personalizzato a bordocampo. Tra questi: Luca Pellegrini, terzino sinistro dalle ottime qualità di spinta; Alessio Romagnoli, colonna difensiva con esperienza internazionale; Patric, jolly difensivo spagnolo; e Mattia Zaccagni, esterno offensivo noto per i suoi dribbling e accelerazioni.

Focus sui portieri e osservazione tattica

Seduta intensa anche per i portieri, seguiti dal preparatore Nenci e aiutati dalla spara-palloni per simulare situazioni di gioco. Sul fronte tattico, sono rimasti vigili ai bordi dell’area il centrocampista danese Gustav Provstgaard, il regista centrale italiano Nicolò Rovella e il difensore spagnolo Mario Gila, osservando con attenzione gli sviluppi della seduta.

Verso Lazio-Avellino: ultime indicazioni

Con la sessione d’allenamento conclusa, la squadra si ritroverà domani per gli ultimi preparativi. Lazio-Avellino rappresenta un test importante per valutare lo stato della rosa e le prime indicazioni del nuovo corso targato Sarri.