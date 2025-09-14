Lazio, tensione in panchina: battibecco tra Rovella e Pellegrini con alcuni tifosi biancocelesti. Le ultimissime e la ricostruzione

Momenti di tensione si sono registrati durante la sfida di Serie A tra Lazio e Sassuolo, disputata allo Stadio Olimpico. Verso la fine del primo tempo, la panchina biancoceleste è stata teatro di un episodio inatteso che ha coinvolto due giocatori: Nicolò Rovella, centrocampista classe 2001 ex Monza e Juventus, e Luca Pellegrini, terzino sinistro romano cresciuto nel vivaio giallorosso e approdato alla Lazio nel 2023.

L’episodio è avvenuto subito dopo la sostituzione di Rovella, rientrato in panchina al posto di Danilo Cataldi, regista e vicecapitano della squadra. Secondo quanto riportato da Federico Sala, inviato di DAZN a bordocampo, i due calciatori avrebbero avuto un acceso scambio di parole con alcuni tifosi della Lazio presenti in tribuna alle spalle della panchina.

La motivazione precisa del battibecco non è ancora chiara. Testimoni parlano di frasi e gesti di disapprovazione provenienti dal settore, a cui i giocatori avrebbero replicato verbalmente. La discussione, durata alcuni minuti, si sarebbe poi placata senza ulteriori conseguenze, con i calciatori che hanno ripreso posto accanto ai compagni. “Lungo battibecco con Rovella e Pellegrini con alcuni tifosi della Lazio. Ma la situazione dovrebbe essere rientrata”, ha riferito Sala in diretta televisiva.

L’episodio ha inevitabilmente attirato l’attenzione dei media e dei tifosi sui social, alimentando il dibattito sul rapporto tra squadra e pubblico in un momento delicato della stagione. La Lazio, guidata in panchina da Sarri, sta cercando di ritrovare continuità di risultati per inseguire un piazzamento in Europa.

Dal punto di vista sportivo, resta da capire se la società prenderà provvedimenti o se l’accaduto verrà archiviato come un momento di nervosismo legato alla tensione della gara. In ogni caso, l’episodio conferma quanto il clima sugli spalti possa influire sull’umore e sulla concentrazione dei giocatori, soprattutto in partite decisive.