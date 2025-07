Temptation Island, tifosi della Lazio completamente impazziti sui social! Ecco perché - Lazio News 24

Lazio protagonista a Temptation Island: Valerio e la fede biancoceleste accendono il reality. La situazione

Il connubio tra calcio e televisione si fa sempre più sorprendente, e stavolta tocca alla Lazio entrare a gamba tesa nel mondo di Temptation Island. A portare i colori biancocelesti nel celebre reality di Canale 5 è Valerio, uno dei fidanzati dell’edizione in corso, che non ha nascosto – anzi, ha rivendicato con orgoglio – il suo amore viscerale per la squadra capitolina.

Fin dalle prime puntate, Valerio ha parlato apertamente della sua passione per la Lazio, tanto da renderla motivo di discussione con la fidanzata Sarah. In una delle scene più commentate sui social, il ragazzo si lascia andare a una frase destinata a rimanere impressa tra i tifosi:

«Vuoi mettere la Lazio con te?» — parole che hanno fatto sorridere, ma anche suscitato simpatia tra il pubblico biancoceleste.

Quella stessa fede calcistica ha creato un inaspettato punto di contatto con la tentatrice Ary, anche lei tifosa dichiarata della Lazio. Tra i due è scattata una certa complicità, suggellata da un gesto significativo: Valerio ha mostrato il tatuaggio che ha dedicato alla sua squadra del cuore, e Ary ha risposto con entusiasmo, confessando di voler fare qualcosa di simile. Un dettaglio che ha avvicinato i due ben oltre il semplice gioco delle tentazioni.

Durante una conversazione all’interno del villaggio, Valerio ha ribadito con forza quanto la Lazio rappresenti per lui una parte fondamentale della sua vita:

«Meno male che non rinuncio alla Lazio, è una cosa per cui non rinuncio per nessuno.»

E ancora, rivolgendosi idealmente alla compagna, ha dichiarato:

«Tu e la Lazio siete due linee che non si incontreranno mai.»

Non è mancato anche un momento di commozione, quando Valerio ha raccontato il suo legame con lo stadio:

«Uno sfogo ho, andare a vedere le partite allo stadio, lo faccio da quando ho tre anni.»

La presenza della Lazio a Temptation Island ha sorpreso molti spettatori, ma ha anche reso il reality più autentico per i tifosi del club. Valerio, con il suo spirito biancoceleste, ha portato un pezzo di Curva Nord nel villaggio delle tentazioni, dimostrando che per alcuni l’amore per la propria squadra è davvero impossibile da mettere in discussione.